Rajasthan Road Project: राजस्थान में यहां बनी थी 19 करोड़ रुपए से सड़क, 2 महीने बाद ही हुआ चौंकाने वाला खुलासा

सबग्रेड (धरातल तैयारी) : मिट्टी को निर्धारित घनत्व तक कम्पैक्ट किया जाता है, ताकि सड़क की नींव मजबूत बन सके।

सब-बेस लेयर : धरातल के ऊपर दानेदार सामग्री की पहली परत-कुचल पत्थर/ग्रेवल, जिसका उद्देश्य भार को समान रूप से बांटना और पानी की निकासी सुनिश्चित करना है।

बेस लेयर : मशीन से मिश्रित मैकडम/वॉश्ड मास्टिक मैटेरियल बिछाया जाता है, यह सड़क का मुख्य स्ट्रेंथ लेयर होता है।

बाइंडर लेयर व बिटुमिनस लेयर : बिटुमिन क्रश मिश्रण को गर्म तापमान में बिछाकर रोलिंग की जाती है, यह परत सड़क की लोच, लोड सहने की क्षमता और फिसलन नियंत्रण का मुख्य आधार है।

फाइनल वेयरिंग कोर्स : ऊपरी सतह जिस पर वाहन चलते हैं- इस परत की गुणवत्ता सीधे सड़क की उम्र तय करती है। निर्माण में प्रत्येक परत के लिए निर्धारित मोटाई और गुणवत्ता नियंत्रण टेस्ट अनिवार्य होते हैं।