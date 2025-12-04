जयपुर ITAT घूसकांड: असिस्टेंट रजिस्ट्रार केसी मीना समेत 5 गिरफ्तार, 1.40 करोड़ डील की जांच तेज, इन लोगों के खिलाफ केस दर्ज

मीना पर भी रिश्वत लेने के आरोप लगे थे और पहले दिन से ही उन पर संदेह जताया जा रहा था। सीबीआई ने पिछले दिनों गिरफ्तार किए गए ज्यूडिशियल सदस्य एस. सीतालक्ष्मी, वकील राजेंद्र सिंह सिसोदिया और मेंबर अकाउंटेंट कमलेश से जब्त दस्तावेजों की जांच के बाद मीना को गिरफ्तार किया है। सीबीआई टीम ने तीनों से संदिग्ध लेन-देन से जुड़े दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड भी जब्त किए थे।