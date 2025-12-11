69 वीं राज्य स्तरीय कूडो प्रतियोगिता में सागर संभाग ओवरऑल चैंपियन

अंडर 14 बालिका वर्ग में सागर संभाग पहले, उज्जैन दूसरे और भोपाल संभाग तीसरे स्थान पर रहा। वहीं बालक वर्ग में प्रथम स्थान पर इंदौर, दूसरे पर सागर व तीसरे पर रीवा संभाग रहा। अंडर 17 बालक वर्ग में भोपाल, सागर और इंदौर संभाग क्रमश: पहले-दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। बालिका वर्ग में शहडोल ने पहला स्थान प्राप्त किया, वहीं जनजातीय कार्य विभाग ने दूसरा और सागर संभाग ने तीसरे पायदान पर जगह बनाई। अंडर-19 बालिका वर्ग में सागर संभाग के खिलाड़ियों ने पहला स्थान प्राप्त किया। दूसरे पर इंदौर और तीसरे पर रीवा संभाग रहा। अंडर-19 बालक वर्ग में भी सागर संभाग ने जीत हासिल की, जिसके बाद इंदौर और तीसरे पर भोपाल संभाग रहा।