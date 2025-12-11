आवारा कुत्तों के बाद अब सांप और बिच्छु भगाएंगे CG के टीचर.. शिक्षक बोले- हमेें कौन बचाएगा

DPI ने इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए कहा है कि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य है। वहीं दूसरी ओर शिक्षकों ने इस आदेश को बेतुका व अव्यावहारिक बताया है। उनका कहना है कि बच्चों को पढ़ाने की ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ मिड-डे मील की निगरानी, ​​छात्रों के दस्तावेज़ीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर की जाँच, परीक्षा की तैयारी और यहाँ तक कि उपस्थिति बढ़ाने के लिए घर-घर जाकर दौरे करने में भी संघर्ष कर रहे हैं।