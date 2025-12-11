11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

आवारा कुत्तों के बाद अब सांप और बिच्छु भगाएंगे CG के टीचर.. शिक्षक बोले- हमेें कौन बचाएगा

CG News: छत्तीसगढ़ के टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाने के अलावा आवारा कुत्तों, सांपों और बिच्छु को भगाने का काम करेंगे। DPI के इस आदेश से प्राचार्यों में नाराजगी है…

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Dec 11, 2025

CG news

आवारा कुत्तों के बाद अब सांपों और बिच्छु भगाएंगे टीचर. ( Photo - Patrika )

CG News: छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) के विवादित निर्देश से प्रदेश के शिक्षकों में जबरदस्त आक्रोश है। दरअसल DPI ने शिक्षकों को स्कूल परिसर में आवारा कुत्तों की आवाजाही पर नजर रखने के साथ ही सांप, बिच्छू और अन्य जहरीले जीव-जंतुओं को रोकने की जिम्मेदारी भी सौंपी है। यह आदेश ज़िला शिक्षा अधिकारियों, हेडमास्टरों और प्रिंसिपलों को भेजा गया है। जिसे लेकर अब विरोध हो रहे हैं।

CG News: शिक्षकों ने बताया बेतुका

DPI ने इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए कहा है कि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य है। वहीं दूसरी ओर शिक्षकों ने इस आदेश को बेतुका व अव्यावहारिक बताया है। उनका कहना है कि बच्चों को पढ़ाने की ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ मिड-डे मील की निगरानी, ​​छात्रों के दस्तावेज़ीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर की जाँच, परीक्षा की तैयारी और यहाँ तक कि उपस्थिति बढ़ाने के लिए घर-घर जाकर दौरे करने में भी संघर्ष कर रहे हैं।

वन्यजीवों को संभालना प्रशिक्षित पेशेवरों का काम

शिक्षकों का तर्क है कि अब सांपों या बिच्छुओं के प्रवेश को ट्रैक करना और रोकना न केवल अवास्तविक है, बल्कि इससे उनकी अपनी सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है। वे इस बात पर ज़ोर देते हैं कि वन्यजीवों को संभालना प्रशिक्षित पेशेवरों का काम है, न कि स्कूल के कर्मचारियों का जिन्हें पशु नियंत्रण का कोई अनुभव नहीं है।

शिक्षकों का कहना है कि ऐसे कड़े जवाबदेही के उपाय शिक्षकों पर अनुचित दबाव डालते हैं, जबकि स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर और नगर पालिका के जानवरों को कंट्रोल करने में सिस्टम की कमियों को दूर करने में नाकाम रहते हैं।

DPI ने निर्देश का बचाव किया, शिक्षक अभी भी आश्वस्त नहीं हैं

छत्तीसगढ़ में अधिकारियों का कहना है कि यह आदेश छात्रों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है और कानूनी दायित्वों के अनुरूप है। उनका तर्क है कि स्कूलों को "सुरक्षित, भय-मुक्त और सहायक माहौल" प्रदान करना चाहिए, और यह निर्देश न्यायिक दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का एक हिस्सा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

11 Dec 2025 07:20 pm

Published on:

11 Dec 2025 07:19 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / आवारा कुत्तों के बाद अब सांप और बिच्छु भगाएंगे CG के टीचर.. शिक्षक बोले- हमेें कौन बचाएगा

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Land Guideline: छत्तीसगढ़ में जमीन की नई गाइडलाइन दरें लागू… क्या हुआ बदलाव, समझें पूरा हिसाब

CG News, Land rate
रायपुर

SIR Deadline: चुनाव आयोग का ऐलान… छत्तीसगढ़ समेत इन 6 राज्यों में बढ़ी SIR की तारीख

CG news, chhattisgarh
रायपुर

कौन हैं DSP कल्पना वर्मा? जिनकी ‘आशिकी’ के किस्सों ने पुलिस विभाग में मचा दी खलबली, जानें कितनी पढ़ी-लिखी हैं?

DSP Kalpana Verma
शिक्षा

SC के एक फैसले से छत्तीसगढ़ की भर्तियां फंसने के कगार पर!

CG भर्ती रोस्टर विवाद (photo source- Patrika)
रायपुर

करोड़ों की ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार! गुपचुप तरीके से सरेंडर करने का था प्लान

करोड़ों की ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.