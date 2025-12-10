अब सांप-बिच्छू पर भी नजर रखेंगे टीचर, DPI का नया आदेश जारी, बच्चों की सुरक्षा पर बढ़ी सख्ती…

शिक्षकों पर पहले से डाली गई अतिरिक्त जिम्मेदारियों की बात करें तो स्कूल परिसर से बच्चों के नदी-तालाब की ओर जाने पर कोई दुर्घटना होने पर उसकी जवाबदेही शिक्षक और प्राचार्य की होगी। जर्जर भवन से छात्रों को चोट लगने पर भी इन्हें ही जिम्मेदार माना जाएगा। मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, बच्चों का आधार आईडी, जाति प्रमाण पत्र, SIR और स्मार्ट कार्ड बनवाने तक की जिम्मेदारियाँ भी शिक्षकों पर हैं।