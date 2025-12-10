10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रवासी राजस्थानी दिवस

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

अब सांप-बिच्छू पर भी नजर रखेंगे टीचर, DPI का नया आदेश जारी, बच्चों की सुरक्षा पर बढ़ी सख्ती…

CG News: छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को नई जिम्मेदारियाँ सौंपते हुए एक ताज़ा निर्देश जारी किया है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Dec 10, 2025

अब सांप-बिच्छू पर भी नजर रखेंगे टीचर, DPI का नया आदेश जारी, बच्चों की सुरक्षा पर बढ़ी सख्ती...(photo-patrika)

अब सांप-बिच्छू पर भी नजर रखेंगे टीचर, DPI का नया आदेश जारी, बच्चों की सुरक्षा पर बढ़ी सख्ती...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को नई जिम्मेदारियाँ सौंपते हुए एक ताज़ा निर्देश जारी किया है। आदेश के अनुसार अब शिक्षकों को स्कूल परिसर में आवारा कुत्तों की आवाजाही पर नजर रखने के साथ ही सांप, बिच्छू और अन्य जहरीले जीव-जंतुओं को रोकने की जिम्मेदारी भी निभानी होगी।

DPI ने इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए कहा है कि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य है। आदेश प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, प्राचार्यों और प्रधान पाठकों को भेजा गया है।

CG News: स्कूल में सांप-बिच्छू पर नजर रखने

हालांकि, नए निर्देश को लेकर प्राचार्य और हेडमास्टरों में नाराजगी है। उनका कहना है कि सांप-बिच्छू जैसे जहरीले जीवों को रोकना शिक्षकों के बूते की बात नहीं है और इससे उनकी सुरक्षा पर भी खतरा बढ़ सकता है। शिक्षक संगठनों ने आदेश को “अव्यावहारिक और बेतुका” बताते हुए सवाल उठाया है कि ऐसे जीवों से शिक्षकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा।

शिक्षकों पर पहले से डाली गई अतिरिक्त जिम्मेदारियों की बात करें तो स्कूल परिसर से बच्चों के नदी-तालाब की ओर जाने पर कोई दुर्घटना होने पर उसकी जवाबदेही शिक्षक और प्राचार्य की होगी। जर्जर भवन से छात्रों को चोट लगने पर भी इन्हें ही जिम्मेदार माना जाएगा। मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, बच्चों का आधार आईडी, जाति प्रमाण पत्र, SIR और स्मार्ट कार्ड बनवाने तक की जिम्मेदारियाँ भी शिक्षकों पर हैं।

इसके अलावा स्कूल खुलते ही शिक्षक घर-घर जाकर अभिभावकों से बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने का आग्रह कर रहे हैं। इस नई जिम्मेदारी के बाद शिक्षकों का कहना है कि “शिक्षण कार्य से अधिक समय अब गैर-शैक्षणिक कामों में जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

10 Dec 2025 01:41 pm

Published on:

10 Dec 2025 01:40 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / अब सांप-बिच्छू पर भी नजर रखेंगे टीचर, DPI का नया आदेश जारी, बच्चों की सुरक्षा पर बढ़ी सख्ती…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Sai Cabinet Meeting News: देश में पहली बार जन विश्वास विधेयक का द्वितीय संस्करण, साय सरकार करेगी 14 अधिनियमों में सुधार

CG Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 10 दिसंबर को केबिनेट की बैठक, किसानों से जुड़े कई अहम् मुद्दों पर होगी चर्चा
रायपुर

CG Cabinet Meeting: साय कैबिनेट की अहम बैठक हुई खत्म, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के खिलाफ चल रहे केस होंगे खत्म

छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बड़ी बैठक (photo source- Patrika)
रायपुर

भारत-साउथ अफ्रीका वन-डे पर ऑनलाइन सट्टा, 2 आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड पहले ही जेल में

वन-डे मैच में सट्टा खिलाने वाले 2 गिरफ्तार (photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: डॉक्टरों व छात्रों को एप्रन पहनना अनिवार्य, DPU हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी ने जारी किया आदेश

हैल्थ साइंस विवि ने जारी किया फरमान (photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: परिवहन विभाग की बड़ी पहल! 8 जिलों में बनेंगे ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर

ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.