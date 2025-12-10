10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रवासी राजस्थानी दिवस

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Cabinet Meeting: साय कैबिनेट की अहम बैठक हुई खत्म, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के खिलाफ चल रहे केस होंगे खत्म

CG Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में डिप्टी सीएम साव ने बताया कि, कैबिनेट में आत्मसमर्पित नक्सलियों पर बड़ा फैसला लिया गया है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Dec 10, 2025

छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बड़ी बैठक (photo source- Patrika)

छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बड़ी बैठक (photo source- Patrika)

CG Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में डिप्टी सीएम साव ने बताया कि, कैबिनेट में आत्मसमर्पित नक्सलियों पर बड़ा फैसला लिया गया है। इसके साथ ही आज हुई साय कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बता दें कि मंत्रिपरिषद ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरणों के निराकरण/वापसी संबंधी प्रक्रिया को अनुमोदित किया है।

आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के खिलाफ चल रहे केस खत्म होंगे

मंत्रिपरिषद ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों की समीक्षा एवं परीक्षण के लिए, जिन्हें न्यायालय से वापस लिया जाना है, मंत्रिपरिषद उप समिति के गठन को स्वीकृति दी है। यह समिति परीक्षण उपरांत प्रकरणों को मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करेगी। यह निर्णय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत पुनर्वास नीति-2025 के प्रावधानों के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत आत्मसमर्पित नक्सलियों के अच्छे आचरण तथा नक्सलवाद उन्मूलन में दिए गए योगदान को ध्यान में रखकर उनके विरुद्ध दर्ज प्रकरणों के निराकरण पर विचार का प्रावधान है।

आत्मसमर्पित नक्सलियों के प्रकरण वापसी की प्रक्रिया के लिए जिला स्तरीय समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। यह समिति आत्मसमर्पित नक्सली के अपराधिक प्रकरणों की वापसी के लिए रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को प्रस्तुत करेगी। पुलिस मुख्यालय अभिमत सहित प्रस्ताव भेजेगा। शासन द्वारा विधि विभाग का अभिमत प्राप्त कर मामलों को मंत्रिपरिषद उप समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

उपसमिति द्वारा अनुशंसित प्रकरणों को अंतिम अनुमोदन हेतु मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जाएगा। केंद्रीय अधिनियम अथवा केंद्र सरकार से संबंधित प्रकरणों के लिए भारत सरकार से आवश्यक अनुज्ञा प्राप्त की जाएगी। अन्य प्रकरणों को न्यायालय में लोक अभियोजन अधिकारी के माध्यम से वापसी की प्रक्रिया हेतु जिला दण्डाधिकारी को प्रेषित किया जाएगा।

अनुमोदन पर भी अपनी सहमति दी

इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2025-26 के प्रथम अनुपूरक अनुमान को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2025 के अनुमोदन पर भी अपनी सहमति दी।

ये भी पढ़ें

CG Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कैबिनेट की बैठक ख़त्म, लिए गए 4 बड़े फैसले, देखें
रायपुर
CG Cabinet Meating: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कैबिनेट की बैठक ख़त्म, लिए गए 4 बड़े फैसले, देखें

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

10 Dec 2025 01:36 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Cabinet Meeting: साय कैबिनेट की अहम बैठक हुई खत्म, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के खिलाफ चल रहे केस होंगे खत्म

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Sai Cabinet Meeting News: देश में पहली बार जन विश्वास विधेयक का द्वितीय संस्करण, साय सरकार करेगी 14 अधिनियमों में सुधार

CG Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 10 दिसंबर को केबिनेट की बैठक, किसानों से जुड़े कई अहम् मुद्दों पर होगी चर्चा
रायपुर

अब सांप-बिच्छू पर भी नजर रखेंगे टीचर, DPI का नया आदेश जारी, बच्चों की सुरक्षा पर बढ़ी सख्ती…

अब सांप-बिच्छू पर भी नजर रखेंगे टीचर, DPI का नया आदेश जारी, बच्चों की सुरक्षा पर बढ़ी सख्ती...(photo-patrika)
रायपुर

भारत-साउथ अफ्रीका वन-डे पर ऑनलाइन सट्टा, 2 आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड पहले ही जेल में

वन-डे मैच में सट्टा खिलाने वाले 2 गिरफ्तार (photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: डॉक्टरों व छात्रों को एप्रन पहनना अनिवार्य, DPU हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी ने जारी किया आदेश

हैल्थ साइंस विवि ने जारी किया फरमान (photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: परिवहन विभाग की बड़ी पहल! 8 जिलों में बनेंगे ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर

ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.