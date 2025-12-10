10 दिसंबर 2025,

बुधवार

रायपुर

भारत-साउथ अफ्रीका वन-डे पर ऑनलाइन सट्टा, 2 आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड पहले ही जेल में

Online Cricket Satta: भारत–साउथ अफ्रीका वन-डे मैच पर ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में दुर्ग पुलिस ने दूसरे आरोपी पवन तांबुले को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी टीकम बंजारे पहले ही जेल भेजा जा चुका है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 10, 2025

वन-डे मैच में सट्टा खिलाने वाले 2 गिरफ्तार (photo source- Patrika)

वन-डे मैच में सट्टा खिलाने वाले 2 गिरफ्तार (photo source- Patrika)

Online Cricket Satta: रायपुर में हुए इंडिया-साउथ अफ्रीका मैच पर ऑनलाइन सट्टेबाजी के सिलसिले में दुर्ग पुलिस ने दूसरे संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। आरोपी कई दिनों से फरार था। पुलिस ने पुलगांव थाना इलाके में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी के मामले में पवन तांबुले (26) को गिरफ्तार किया है। इससे पहले, इस मामले के मुख्य आरोपी टीकम बंजारे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।

Online Cricket Satta: ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले चार मोबाइल जब्त

पुलिस ने अब तक दोनों आरोपियों से चार मोबाइल फोन ज़ब्त किए हैं। आरोपी इन फोन का इस्तेमाल ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट चलाने के लिए कर रहे थे। यह घटना 3 दिसंबर, 2025 को हुई। रायपुर में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे एक दिवसीय क्रिकेट मैच के दौरान, पुलगांव चौक के पास रहने वाला टिकम बंजारे अपने मोबाइल फोन से मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगा रहा था। पुलगांव पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली। इसके बाद पुलिस ने इलाके को घेर लिया और टिकम (28) को गिरफ्तार कर लिया।

मोबाइल जांच में मिले साक्ष्य

टीकम के मोबाइल फोन की जांच में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी के साफ सबूत मिले। पूछताछ के दौरान, टीकम ने कबूल किया कि वह इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगा रहा था। उसने यह भी बताया कि उसके दोस्त पवन तांबुले ने उसके लिए IP एड्रेस और पासवर्ड बनाया था, जिसका इस्तेमाल वह सट्टा लगाने के लिए कर रहा था। पुलिस ने मौके से टीकम के पास से दो मोबाइल फोन जब्त किए, उसे गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया।

फरारी काट रहा था पवन

Online Cricket Satta: पवन तांबुले घटना के बाद से फरार था। पुलिस टीम ने उसके संदिग्ध ठिकानों पर छापा मारा और आखिरकार उसे शंकर नगर मुक्तिधाम के पास से गिरफ्तार कर लिया। पवन के पास से दो मोबाइल फोन भी जब्त किए गए।

पूछताछ के दौरान, पवन ने कबूल किया कि उसने टीकम को ऑनलाइन सट्टेबाजी खेलने के लिए एक आईडी और पासवर्ड दिया था। पुलिस ने पवन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। मामले में आगे की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि इस ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है।

