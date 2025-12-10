भारत-साउथ अफ्रीका वन-डे पर ऑनलाइन सट्टा, 2 आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड पहले ही जेल में

पुलिस ने अब तक दोनों आरोपियों से चार मोबाइल फोन ज़ब्त किए हैं। आरोपी इन फोन का इस्तेमाल ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट चलाने के लिए कर रहे थे। यह घटना 3 दिसंबर, 2025 को हुई। रायपुर में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे एक दिवसीय क्रिकेट मैच के दौरान, पुलगांव चौक के पास रहने वाला टिकम बंजारे अपने मोबाइल फोन से मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगा रहा था। पुलगांव पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली। इसके बाद पुलिस ने इलाके को घेर लिया और टिकम (28) को गिरफ्तार कर लिया।