जगदलपुर

बस्तर में पहली बार IPL की तर्ज पर होगी वेटरन प्रीमियर लीग, ऑनलाइन आवेदन शुरू

Jagdalpur Veteran Premier League 2025: बस्तर में क्रिकेट का नया रोमांच... अब वेटरन खिलाड़ियों के लिए होने जा रही है “वेटरन प्रीमियर लीग”।

less than 1 minute read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 05, 2025

बस्तर में क्रिकेट का नया रोमांच (photo source- Patrika)

बस्तर में क्रिकेट का नया रोमांच (photo source- Patrika)

Jagdalpur Veteran Premier League 2025: बस्तर में अब ड्यूज बॉल क्रिकेट को लेकर तेजी से जागरूकता फैल रही है। वहीं अब इसमें वेटरन खिलाड़ियों को भी मौका मिल रहा है। अब इस दिशा में एक कदम आगे बढ़कर आईपीएल की तर्ज पर जगदलपुर वेटरन प्रीमियर लीग यानी वेटरन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। इसमें बकायदा टीम के ऑनर होंगे और प्लेयरों की बोली लगेगी। इसके लिए तैयारी तेजी से शुरू हो चुकी है।

35 से अधिक उम्र के लोग खेल सकेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी

Jagdalpur Veteran Premier League 2025: वेटरन खिलाड़ियों की परिभाषा को लेकर आयोजकों का कहना है कि वह खिलाड़ी जो 35 साल से अधिक का हो चुका है वह इसमें हिस्सा ले सकता है। पहले उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए लिंक जारी कर दी गई है। सभी खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक आयोजन में टीमों के ऑनर्स मौजूद होंगे और वे खिलाड़ियों पर बोली लगाएंगे। इस तरह करीब 8 टीमें तैयार होंगी। इन सबके बीच मैच होंगे। सभी मैच शहीद नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे।

Published on:

05 Nov 2025 03:46 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / बस्तर में पहली बार IPL की तर्ज पर होगी वेटरन प्रीमियर लीग, ऑनलाइन आवेदन शुरू

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

