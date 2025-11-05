बस्तर में पहली बार IPL की तर्ज पर होगी वेटरन प्रीमियर लीग, ऑनलाइन आवेदन शुरू

Jagdalpur Veteran Premier League 2025: वेटरन खिलाड़ियों की परिभाषा को लेकर आयोजकों का कहना है कि वह खिलाड़ी जो 35 साल से अधिक का हो चुका है वह इसमें हिस्सा ले सकता है। पहले उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए लिंक जारी कर दी गई है। सभी खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक आयोजन में टीमों के ऑनर्स मौजूद होंगे और वे खिलाड़ियों पर बोली लगाएंगे। इस तरह करीब 8 टीमें तैयार होंगी। इन सबके बीच मैच होंगे। सभी मैच शहीद नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे।