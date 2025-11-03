Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

India Women’s World Cup Champion: बेटियों की जीत के जश्न में शामिल हुआ रायपुर, आधी रात को जमकर आतिशबाजी…

India Women's World Cup Champion: भारत महिला वर्ल्डकप चैंपियन में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को इतिहास रच दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 03, 2025

India Women's World Cup Champion: बेटियों की जीत के जश्न में शामिल हुआ रायपुर(photo-patrika)

India Women's World Cup Champion: बेटियों की जीत के जश्न में शामिल हुआ रायपुर(photo-patrika)

India Women's World Cup Champion: भारत महिला वर्ल्डकप चैंपियन में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को इतिहास रच दिया। टीम ने एक दिवसीय विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर न केवल अपनी पहली आईसीसी ट्रॉफी जीत ली, बल्कि दिल और दुनिया भी जीत लिया। यह जीत इस बात का गवाह है कि हमारी बेटियों की उड़ान आसमान से भी ऊंची है।

India Women's World Cup Champion: आधी रात आतिशबाजी कर लोगों ने मनाया जीत का जश्न

रोमांचक फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हराकर महिला खिलाड़ियों ने जैसे ही भारत का तिरंगा विश्व मंच पर गर्व से लहराया, इधर शहर के जय स्तंभ चौक में आधी रात आतिशबाजी कर लोगों ने जीत का जश्न मनाया। शहर का हर व्यक्ति इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने आतुर दिखा। शहर के लोग बड़ी संया में यहां ढोल लेकर पहुंचे और जमकर आतिशबाजी करते हुए एक-दूसरे को विश्वकप जीत की बधाई दी।

लोगों ने एक सुर से कहा, यह भारतीय महिला क्रिकेट के लिए नई सुबह, नया इतिहास। इस विजय ने पूरे विश्व में नारी शक्ति के साथ भारत का मान बढ़ाया है। पूरे देश के लिए यह अदभुत और अविस्मरणीय क्षण है। इस ऐतिहासिक जीत ने न केवल खेल के मैदान में देश का मान बढ़ाया है, बल्कि हर उस बेटी, बहन और मां के सपनों को नई उड़ान दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

03 Nov 2025 08:10 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / India Women’s World Cup Champion: बेटियों की जीत के जश्न में शामिल हुआ रायपुर, आधी रात को जमकर आतिशबाजी…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Indian Railway: त्योहारी सीजन में रेल का रिकॉर्ड तोड़ सफर, 10 दिन में 7 लाख यात्रियों ने किया रायपुर स्टेशन से सफर

Indian Railway: त्योहारी सीजन में रेल का रिकॉर्ड तोड़ सफर, 10 दिन में 7 लाख यात्रियों ने किया रायपुर स्टेशन से सफर(photo-patrika)
रायपुर

Ranji Trophy Cricket: रणजी ट्रॉफी में शुभम खजुरिया दोहरे शतक से चूके

Shubham Khajuria
रायपुर

आस्था ने छुआ हृदय… PM मोदी से रामनामी समाज के प्रतिनिधियों की आत्मीय भेंट, CM साय ने VIDEO शेयर कर कही ये बात

आस्था ने छुआ हृदय (फोटो सोर्स- DPR)
रायपुर

प्रेमिका की मां पर हथौड़े से हमला! मोबाइल पर बात नहीं कराने से से नाराज युवक, जानें पूरा मामला…

प्रेमिका की मां पर हथौड़े से हमला! मोबाइल पर बात नहीं कराने से से नाराज युवक, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)
रायपुर

MBBS-BDS काउंसलिंग में गड़बड़ी! बैंक ने 250 छात्रों की सुरक्षा राशि रोकी, DMI ने मैनेजर को तलब किया…

MBBS-BDS काउंसलिंग में गड़बड़ी! बैंक ने 250 छात्रों की सुरक्षा राशि रोकी, DMI ने मैनेजर को तलब किया...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.