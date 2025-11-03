India Women’s World Cup Champion: बेटियों की जीत के जश्न में शामिल हुआ रायपुर, आधी रात को जमकर आतिशबाजी…

रोमांचक फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हराकर महिला खिलाड़ियों ने जैसे ही भारत का तिरंगा विश्व मंच पर गर्व से लहराया, इधर शहर के जय स्तंभ चौक में आधी रात आतिशबाजी कर लोगों ने जीत का जश्न मनाया। शहर का हर व्यक्ति इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने आतुर दिखा। शहर के लोग बड़ी संया में यहां ढोल लेकर पहुंचे और जमकर आतिशबाजी करते हुए एक-दूसरे को विश्वकप जीत की बधाई दी।