बस्तर ओलंपिक में खेलने जा रहे बच्चों का वाहन पलटा, 10 नन्हें खिलाड़ी घायल, मचा हड़कंप

जानकारी के अनुसार, धुरली बालक आश्रम और कन्या आश्रम के बच्चे मंगलवार सुबह भांसी में चल रहे बस्तर ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने दंतेवाड़ा से बचेली की ओर जा रही एक मालवाहक पिकअप वाहन को हाथ देकर रोका और उसमें सवार हो गए। धुरली से भांसी की दूरी मात्र दो किलोमीटर है, लेकिन रास्ते में अचानक एक कार ने पिकअप को कट मार दिया, जिससे चालक का संतुलन बिगड़ गया और वाहन सड़क किनारे पलट गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।