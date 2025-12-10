आवेदकों को मिलेगी नि:शुल्क आवेदन लिखे जाने की सुविधा

कलेक्टर रजनी सिंह के निर्देशन में आयोजित जनसुनवाई में इस बार आवेदकों के लिए एक नई और उपयोगी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ऐसे आवेदक जो अपना आवेदन साथ नहीं ला पाते या जिन्हें आवेदन लिखने में कठिनाई होती है, अब जनसुनवाई स्थल पर ही नि:शुल्क आवेदन लिखवाने की सुविधा का लाभ ले सकेंगे। इससे विशेष रूप से ग्रामीण एवं निरक्षर आवेदकों को बड़ी राहत मिली है।मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर रजनी सिंह की अध्यक्षता में जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में विभिन्न विषयोंकृराजस्व, सामाजिक सुरक्षा, भूमि विवाद, बकाया भुगतान, पात्रता पर्ची और अन्य विभागीय समस्याओं से जुड़े मामलों पर आवेदकों ने अपनी समस्याएं प्रस्तुत कीं। कुल 125 आवेदन इस दौरान प्राप्त हुए।कलेक्टर रजनी सिंह ने कई आवेदनों का स्थल पर ही तत्काल निराकरण किया। जिन प्रकरणों का उसी समय समाधान संभव नहीं था, उन्हें निर्धारित समय सीमा में निराकरण करने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया। जनसुनवाई के दौरान जिला पंचायत सीईओ गजेन्द्र सिंह नागेश सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने भी लोगों की समस्याएं सुनकर आवश्यक कार्रवाई की।