अंडरग्राउंड सीवर लाइन के बाद धंसक रही सडक़

.शहर की प्रमुख सडक़ों में शुमार मॉडल रोड अब बदहाल स्थिति में पहुंच चुकी है। लाखों रुपए की लागत से तैयार की गई यह सडक़ कुछ ही महीनों में जगह.जगह धंसने लगी है। हालात यह हैं कि नगरपालिका चौराहे के आसपास अंडरग्राउंड सीवर लाइन डालने के बाद जहां मरम्मत कार्य किया गया था, वहीं अब सडक़ पर फि र से गढ्डे बन गए हैं। नतीजा यह है कि वाहन चालक हर रोज हादसे के खतरे के बीच सफ र करने को मजबूर हैं।

उल्लेखनीय है कि नगरपालिका चौराहा से लेकर स्टेशन रोड तक कई स्थानों पर सडक़ की ऊपरी सतह धंस गई है। सीवर लाइन डालने के बाद भराव कार्य ठीक से न होने के कारण डामर बार.बार टूट रहा है। इन जगहों पर बिखरी गिट्टी और छोटे.छोटे गढ्डे अब बड़े खतरे में बदल रहे हैं। दिनभर वाहनों की आवाजाही होने से यह समस्या और बढ़ रही है। रात के समय इन धंसे हुए हिस्सों को पहचान पाना मुश्किल होता है,जिससे बाइक सवारों के फिसलने और वाहन अनियंत्रित होने का खतरा बना रहता है।