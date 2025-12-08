अंडरग्राउंड सीवर लाइन के बाद धंसक रही सडक़

The Model Road
.शहर की प्रमुख सडक़ों में शुमार मॉडल रोड अब बदहाल स्थिति में पहुंच चुकी है। लाखों रुपए की लागत से तैयार की गई यह सडक़ कुछ ही महीनों में जगह.जगह धंसने लगी है। हालात यह हैं कि नगरपालिका चौराहे के आसपास अंडरग्राउंड सीवर लाइन डालने के बाद जहां मरम्मत कार्य किया गया था, वहीं अब सडक़ पर फि र से गढ्डे बन गए हैं। नतीजा यह है कि वाहन चालक हर रोज हादसे के खतरे के बीच सफ र करने को मजबूर हैं।
उल्लेखनीय है कि नगरपालिका चौराहा से लेकर स्टेशन रोड तक कई स्थानों पर सडक़ की ऊपरी सतह धंस गई है। सीवर लाइन डालने के बाद भराव कार्य ठीक से न होने के कारण डामर बार.बार टूट रहा है। इन जगहों पर बिखरी गिट्टी और छोटे.छोटे गढ्डे अब बड़े खतरे में बदल रहे हैं। दिनभर वाहनों की आवाजाही होने से यह समस्या और बढ़ रही है। रात के समय इन धंसे हुए हिस्सों को पहचान पाना मुश्किल होता है,जिससे बाइक सवारों के फिसलने और वाहन अनियंत्रित होने का खतरा बना रहता है।
स्थानीय लोगों ने बताया कि महज कुछ महीने पहले सडक़ मरम्मत का काम कराया गया था, लेकिन घटिया गुणवत्ता के कारण पैचवर्क टिक नहीं सका। बारिश के दौरान सीवर लाइन के स्थानों पर पानी भर जाने से सडक़ और अधिक कमजोर हो गई। अब हालात ऐसे हैं कि सडक़ में कई स्थानों पर धंसे हिस्से नजर आते हैं, जहां गिट्टी फैली हुई है।
यातायात की दृष्टि से यह इलाका अत्यंत व्यस्त माना जाता है। यहां से रोजाना सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। बावजूद इसके सडक़ मरम्मत के बाद गुणवत्ता जांच नहीं की गई। मरम्मत कार्य में लापरवाही की वजह से थोड़े ही दिनों में दोबारा गड्ढे हो रहे हैं। कई जगह यह सडक़ शहरवासियों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। सपाट दिखाई देने वाली सडक़ अचानक धंस जाती है, जिससे दुर्घटनाएं होने का अंदेशा बना रहता है। सडक़ के किनारों पर जलभराव से बने छोटे गड्ढे अब बड़े रूप ले रहे हैं। जिससे वाहन बहकने की वजह से हादसा होने का हमेशा अंदेशा बना रहता है।
