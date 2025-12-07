7 दिसंबर 2025,

रविवार

समाचार

राज्य स्तरीय जूनियर वॉलीबाल प्रतियोगिता में रोमांचक मुकाबले, बालक-बालिका वर्ग में खेले गए 30 लीग मैच

state level junior volleyball competitionनरसिंहपुर. स्टेडियम मैदान में चल रही राज्य स्तरीय जूनियर वॉलीबाल प्रतियोगिता में बालक बालिका वर्ग में रोमांचक मुकाबले हो रहे हैं। यहां दोनों वर्ग में 15-15 लीग मैच खेले गए। जिसमें खिलाडिय़ों ने पूरे दमखम के साथ अपने खेल का प्रदर्शन किया। बालक वर्ग जूनियर वर्ग में खेले गए पहले लीग [&hellip;]

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Dec 07, 2025

रविवार को दूसरे दिन के मैच में बालिका वर्ग की टीम प्रदर्शन करते हुए।

state level junior volleyball competitionनरसिंहपुर. स्टेडियम मैदान में चल रही राज्य स्तरीय जूनियर वॉलीबाल प्रतियोगिता में बालक बालिका वर्ग में रोमांचक मुकाबले हो रहे हैं। यहां दोनों वर्ग में 15-15 लीग मैच खेले गए। जिसमें खिलाडिय़ों ने पूरे दमखम के साथ अपने खेल का प्रदर्शन किया। बालक वर्ग जूनियर वर्ग में खेले गए पहले लीग मैच में आरसीसी भोपाल ने इंदौर को हराया। नरसिंहपुर ने रीवा को, नर्मदापुरम ने चंबल जोन को भोपाल जोन ने उज्जैन जोन को, नरसिंहपुर ने इंदौर को, ग्वालियर ने छिंदवाड़ा को आरसीसी भोपाल ने रीवा को हराया। इसी तरह नर्मदापुरम ने जबलपुर को शहडोल ने उज्जैन को, सागर जोन ने ग्वालियर जोन को रीवा जोन ने इन्दौर जोन को चंबल जोन ने जबलपुर जोन को, शहडोल जोन ने भोपाल जोन व छिंदवाड़ा जोन ने सागर जोन, आरसीसी भोपाल ने नरसिंहपुर को हराया।
बालिका वर्ग में यह रहे परिणाम
बालिका वर्ग में जबलपुर जोन ने छिंदवाड़ा जोन को, चंबल जोन ने सागर जोन, नर्मदापुरम ने शहडोल, ग्वालियर ने नरसिंहपुर, इंदौर ने नरसिंहपुर, आरसीसी ने छिंदवाड़ा को, दूसरे दिवस में चम्बल जोन ने उज्जैन जोन को, नर्मदापुरम जोन ने भोपाल जोन, आरसीसी भोपाल ने जबलपुर जोन, सागर जोन ने उज्जैन जोन, भोपाल जोन ने शहडोल जोन को हराया। प्रतियोगिता में सभी ऑफिशियल्स, कोच, रैफरी, स्कोरर द्वारा पूर्ण मनोयोग एवं पारदर्शिता के साथ मैदान पर सेवाएं दी जा रही हैं। मैच शुरू होने के पूर्व अतिथियों ने खिलाडिय़ों ने परिचय लेकर हौसला बढ़ाया। मैच देखने दर्शकों, खिलाडिय़ों की भीड़ हो रही है।

