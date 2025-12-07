7 दिसंबर 2025,

रविवार

स्टेट हाइवे पर फिर हादसा- अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत

Road accidents on Kareli-Gadarwara State Highwayनरसिंहपुर. करेली-गाडरवारा स्टेट हाइवे पर सडक़ हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, वाहनों की तेज गति लोगों की जान ले रही है। शनिवार को नारगी तिराहा के पास ट्रैक्टर की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत और एक ग्रामीण के घायल होने की घटना को चंद घंटे [&hellip;]

नरसिंहपुर

Prakash Choubey

Dec 07, 2025

रविवार को करेली के पास हाइवे पर सुबह के वक्त वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही।

Road accidents on Kareli-Gadarwara State Highwayनरसिंहपुर. करेली-गाडरवारा स्टेट हाइवे पर सडक़ हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, वाहनों की तेज गति लोगों की जान ले रही है। शनिवार को नारगी तिराहा के पास ट्रैक्टर की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत और एक ग्रामीण के घायल होने की घटना को चंद घंटे ही हुए थे कि रात को फिर एक अज्ञात वाहन ने एक युवक की जान ले ली। करेली पुलिस ने मामले में मामले में मर्ग कायम किया है, पुलिस का कहना है कि घटना से युवक काफी दूर तक घिसट गया था जिसके निशान उसके शरीर पर मिले।
करेली थाना प्रभारी रत्नाकर हिंग्वे ने बताया कि शनिवार की रात ग्राम बटेसरा के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से करेली बस्ती निवासी हर्षित पिता नारायण मेहरा करीब 19 वर्ष की मौत हो गई। युवक के सिर के पीछे तरफ गहरी चोट थी और शरीर पर उसके घिसटने के निशान थे। घटना स्थल से वाहन का लोहे का एक टुकड़ा मिला है जिसके आधार पर घटनाकारक वाहन की तलाश की जा रही है। युवक की बाइक भी मौके पर मिली थी। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी दिखवाए जा रहे हैं। जिससे यह पता चल सके कि घटना के वक्त मृतक के साथ और कौन था और उसे किस वाहन ने टक्कर मारी है। मृतक बालक के पिता नारायण ने बताया कि हर्षित उसका बड़ा था, घटना की सूचना रात को मिली थी। लेकिन यह पता नहीं चल रहा है कि उसके साथ कौन था और किस वाहन से यह घटना हुई है।जिले भर में सडक़ों पर वाहनों की बेतरतीब पार्किंग से यातायात प्रभावित हो रहा है। रविवार को भी करेली के पास हाइवे पर सुबह के वक्त वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही।

07 Dec 2025 09:25 pm

