जयपुर

Rajasthan: फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट मुंबई में साली के घर से गिरफ्तार, आज राजस्थान लाने की तैयारी

उदयपुर के डॉक्टर से 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट को मुंबई में उनके साली के घर से गिरफ्तार किया गया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Dec 08, 2025

Vikram Bhatt arrested

फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। फिल्ममेकर विक्रम भट्ट को कथित तौर पर 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी राजस्थान और मुंबई पुलिस ने मिलकर की। पुलिस ने विक्रम भट्ट को साली के घर से पकड़ा है। राजस्थान पुलिस अब बांद्रा कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी, ताकि विक्रम भट्ट को आगे की पूछताछ के लिए उदयपुर ले जाया जा सके। विक्रम भट्ट को 8 दिसंबर तक उदयपुर पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा गया है और बिना अनुमति के विदेश यात्रा करने पर रोक लगा दी गई है।

यह मामला तब सामने आया जब इंदिरा आइवीएफ अस्पताल के संस्थापक डॉ. अजय मुर्डिया ने शिकायत दर्ज कराई। उनके अनुसार, विक्रम भट्ट ने उन्हें एक फिल्म प्रोजेक्ट में 30 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश करने के लिए राजी किया था। भट्ट ने वादा किया था कि इस प्रोजेक्ट से 200 करोड़ रुपए तक का मुनाफा होगा। इस प्रोजेक्ट में विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट और छह अन्य लोग शामिल थे।

पत्नी के नाम से बनाई थी कंपनी

एफआइआर के अनुसार, विक्रम भट्ट ने डॉ. मुर्डिया की दिवंगत पत्नी पर बायोपिक बनाने का वादा किया था और कहा था कि वह प्रोडक्शन का काम संभालेंगे। जैसे-जैसे फिल्म का काम आगे बढ़ा, विक्रम भट्ट ने कथित तौर पर और पैसे मांगे और अपनी पत्नी और बेटी को भी इसमें सहयोगी के तौर पर शामिल किया। इस प्रोजेक्ट के लिए श्वेतांबरी भट्ट के नाम से एक कंपनी रजिस्टर्ड की गई थी।

विक्रम भट्ट ने कहा-पुलिस गुमराह

हालांकि, विक्रम भट्ट ने आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत बताया। उन्होंने दावा किया कि एफआइआर में लिखी बातें पूरी तरह से गलत हैं और पुलिस गुमराह हो गई है। उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि डॉ. मुर्डिया ने 'विराट' नामक फिल्म का प्रोडक्शन अचानक रोक दिया और इसके तकनीशियनों को भुगतान नहीं किया।

Published on:

08 Dec 2025 06:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट मुंबई में साली के घर से गिरफ्तार, आज राजस्थान लाने की तैयारी

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

