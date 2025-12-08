Rajasthan: फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट मुंबई में साली के घर से गिरफ्तार, आज राजस्थान लाने की तैयारी

जयपुर। फिल्ममेकर विक्रम भट्ट को कथित तौर पर 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी राजस्थान और मुंबई पुलिस ने मिलकर की। पुलिस ने विक्रम भट्ट को साली के घर से पकड़ा है। राजस्थान पुलिस अब बांद्रा कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी, ताकि विक्रम भट्ट को आगे की पूछताछ के लिए उदयपुर ले जाया जा सके। विक्रम भट्ट को 8 दिसंबर तक उदयपुर पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा गया है और बिना अनुमति के विदेश यात्रा करने पर रोक लगा दी गई है।