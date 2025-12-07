7 दिसंबर 2025,

रविवार

नरसिंहपुर

युवा विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करेगी युकां

युवा विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करेगी युकां बैठक मेेें युकां नेताओं ने किया शंखनाद

नरसिंहपुर

image

Amit Sharma

Dec 07, 2025

Youth Congress will fight

Youth Congress will fight 

Youth Congress

जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला युवा कांग्रेस की बैठक संगठन के जिला अध्यक्ष विवेक पटेल की अध्यक्षता एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनीता पटेल की विशेष उपस्थिति में आयोजित की गई। जिसमें जिला युकां अध्यक्ष विवेक पटेल ने संगठन की वर्तमान गतिविधियों, भविष्य की रणनीति और युवाओं की भूमिका पर जानकारी देते हुए कहा कि युवा कांग्रेस सरकार की युवा विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करेगी। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनीता पटेल ने कहा कि युवा कांग्रेस संगठन की ऊर्जा और भविष्य है। पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र राजपूत ने कहा कि युवा कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। बैठक में प्रदेश महासचिव राहुल ठाकुर, प्रदेश सचिव जितेंद्र लोधी विधानसभा अध्यक्ष शुभम ठाकुर, शाश्वत राय,सूर्यप्रताप सिंह,अश्वनी कौरवएवं जिले युवा कांग्रेस के समस्त नवनिर्वाचित पदाधिकारी सहित सक्रिय युवा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
बैठक में प्रमुख रूप से संगठन विस्तार एवं सदस्यता अभियान को गति देना,युवाओं के रोजगार, शिक्षा और खेल से जुड़े स्थानीय मुद्दों पर आवाज उठाना,आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना, ब्लॉक एवं बूथ स्तर पर समितियों को सक्रिय बनाना,जनहित से जुड़े कायक्रमों को नियमित रूप से आयोजित करना पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष दीपेश कौरव, जिला महासचिव यशवंत कौरव, निकिता सक्सेना, नीतेश मेश्राम,नीतेश कुशवाहा,अमित श्रीवास्तव,अभिषेक गुप्ता,निकिता गड़ेवाल,विक्रांत लोधी, साबिर खान,शीतल पटेल, मोहित रजक,अभय पटेल,चन्द्रशेखर ठाकुर,प्रमोद कोरव,महेन्द्र लोधी, अनिल झरिया, हेमन्त पटेल,सुलभ सिंह, गौरव राय, यश राय सहित विधानसभा पदाधिकारी और बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / युवा विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करेगी युकां

