नेचुरल फार्मिंग से जुड़ेंगे तीन हजार से अधिक किसान



जिले में मध्यम काली मिट्टी खेती के लिए उपजाऊ मानी जाती है। यहां रबी, खरीफ और जायद तीनों मौसमों में अच्छी पैदावार होती है। मगर पिछले कई वर्षों में रासायनिक खाद और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की सेहत लगातार गिरती गई। वर्मी कल्चर का अभाव, मिट्टी की जैविक सक्रियता में कमी, कीटों का बढ़ता प्रभाव और उत्पादन में ठहराव किसानों की आम चिंता बन गया।

स्थिति यह हो गई कि नरसिंहपुर में रबी के लिए मंगाई जाने वाली खाद की मांग निर्धारित सीमा से डेढ़ गुना तक पहुंच जाती है। खेती भले ही होती रही, पर खेत और पर्यावरण दोनों पर इसका बोझ बढ़ता गया। कई किसान बताते हैं कि रसायनों ने खेत को थका दिया है,ऊपरी पैदावार दिखती है, पर मिट्टी भीतर से कमजोर हो चुकी है। यही कारण रहा कि जिले के किसानों में अब जैविक खेती के प्रति रुचि तेज़ी से बढ़ी है।