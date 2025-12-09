9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

नेचुरल फार्मिंग से जुड़ेंगे तीन हजार से अधिक किसान

नेचुरल फार्मिंग से जुड़ेंगे तीन हजार से अधिक किसान,अपनाएँगे प्राकृतिक खेती का मॉडल 25 क्लस्टर के 3125 किसानों ने 1250हेक्टेयर में की प्राकृतिक खेती की तैयारी

2 min read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Amit Sharma

Dec 09, 2025

natural farming

natural farming 

Natural Farming

.जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में खेती किसानी का परिदृश्य इस वर्ष रबी सीजन में एक बड़े कृषि परिवर्तन का साक्षी बनने जा रहा है। वर्षों से रासायनिक खाद पर निर्भर किसान अब प्राकृतिक खेती की ओर रुख कर रहे हैं। जिले में लगभग 1250 हेक्टेयर भूमि पर जैविक पद्धति से फ सल उगाने की योजना बन चुकी है और 3,000 से अधिक किसान इस बदलाव में सक्रिय रूप से जुड़ रहे हैं। कृषि विभाग इसे जिले में होने वाली अब तक की सबसे व्यापक प्राकृतिक खेती पहल मान रहा है।


रसायनों के दुष्प्रभाव से चिंतित किसान अब लौटा रहे हैं प्रकृति का विश्वास


जिले में मध्यम काली मिट्टी खेती के लिए उपजाऊ मानी जाती है। यहां रबी, खरीफ और जायद तीनों मौसमों में अच्छी पैदावार होती है। मगर पिछले कई वर्षों में रासायनिक खाद और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की सेहत लगातार गिरती गई। वर्मी कल्चर का अभाव, मिट्टी की जैविक सक्रियता में कमी, कीटों का बढ़ता प्रभाव और उत्पादन में ठहराव किसानों की आम चिंता बन गया।
स्थिति यह हो गई कि नरसिंहपुर में रबी के लिए मंगाई जाने वाली खाद की मांग निर्धारित सीमा से डेढ़ गुना तक पहुंच जाती है। खेती भले ही होती रही, पर खेत और पर्यावरण दोनों पर इसका बोझ बढ़ता गया। कई किसान बताते हैं कि रसायनों ने खेत को थका दिया है,ऊपरी पैदावार दिखती है, पर मिट्टी भीतर से कमजोर हो चुकी है। यही कारण रहा कि जिले के किसानों में अब जैविक खेती के प्रति रुचि तेज़ी से बढ़ी है।


25 क्लस्टर, 3125 किसान,जैविक खेती का तैयार हो रहा मजबूत नेटवर्क


प्राकृतिक खेती योजना के अंतर्गत जिले में 25 क्लस्टर बनाए गए हैं। अकेले करेली विकासखंड में 15 ग्राम पंचायतों के तहत 5 क्लस्टर तैयार हुए हैं, जिनमें 625 किसान पंजीकृत हैं। जिले में कुल 3125 कृषक प्राकृतिक खेती के मॉडल को अपनाने की दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। इन क्लस्टरों में फ सल उत्पादन, खाद निर्माण, जैविक घोल, वर्मी कम्पोस्ट, खूबानी प्रबंधन जैसे विषयों पर प्रशिक्षण लगातार दिया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा गांव-गांव में ट्रेंनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि किसान बिना जोखिम के प्राकृतिक खेती की ओर सहजता से बढ़ सकें।


जैविक खेती,कम लागत, अधिक आय और स्वस्थ मिट्टी का लाभ


उप संचालक कृषि मोरिसनाथ बताते हैं कि जैविक खेती केवल पर्यावरण के लिए ही नहीं, बल्कि किसान की जेब के लिए भी लाभदायक है। उनकी मानें तो रासायनिक खेती की तुलना में जैविक विधि कभी.कभी समान और कई बार अधिक उत्पादन देती है, खासकर वर्षा आधारित क्षेत्रों में। वे बताते हैं जैविक खाद से मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है, जल धारण क्षमता में सुधार होता है,खेत में पानी का वाष्पीकरण कम होता है, मिट्टी, पानी और अनाज में रासायनिक प्रदूषण रोका जा सकता है।


कलेक्टर ने किया किसानों को प्रेरित


प्राकृतिक खेती के विस्तार को गति देने के लिए कलेक्टर रजनी सिंह ने करेली विकासखंड के ग्राम पंचायत मानेगांव का भ्रमण किया। उन्होंने किसानों को प्राकृतिक खेती के लाभों के बारे में बताया और उन्हें स्वाइल हेल्थ कार्ड भी वितरित किए। कलेक्टर सिंह ने गांव में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में कहा प्राकृतिक खेती केवल उत्पादन का तरीका नहीं, बल्कि मिट्टी, पर्यावरण और किसानकृतीनों की सुरक्षा का माध्यम है। हमें जैविक उत्पादों की छोटी पैकिंग बनाकर इन्हें हाट बाजार और एफ पीओ के माध्यम से स्थानीय बाजार तक पहुंचाना चाहिए।आत्मा परियोजना के तकनीकी प्रबंधक ने किसानों को मिट्टी परीक्षण, जैविक खाद निर्माण, क्लस्टर लाभ और आगामी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Dec 2025 01:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / नेचुरल फार्मिंग से जुड़ेंगे तीन हजार से अधिक किसान

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

नर्मदा तटों की स्वच्छता और पवित्रता सर्वोच्च प्राथमिकता

meeting to improve arrangements.
नरसिंहपुर

अंडरग्राउंड सीवर लाइन के बाद धंसक रही सडक़

The Model Road
नरसिंहपुर

स्टेट हाइवे पर फिर हादसा- अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत

रविवार को करेली के पास हाइवे पर सुबह के वक्त वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही।
समाचार

राज्य स्तरीय जूनियर वॉलीबाल प्रतियोगिता में रोमांचक मुकाबले, बालक-बालिका वर्ग में खेले गए 30 लीग मैच

रविवार को दूसरे दिन के मैच में बालिका वर्ग की टीम प्रदर्शन करते हुए।
समाचार

गोशाला में दत्तात्रेय जयंती पर भव्य आयोजन, भूसा शेड का लोकार्पण

on Dattatreya Jayanti,
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.