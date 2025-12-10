उन्नत पशुधन की ओर बढ़े किसानों के कदम



गोटेगांव विधायक महेंद्र नागेश ने स्टेशन पहुंचकर किसानों से अनौपचारिक बातचीत की। उनके सवाल कैसे दूध उत्पादन बढ़ाया जाए, बाज़ार में बेहतर दाम कैसे मिले,उनके सपनों और संघर्षों का ही हिस्सा थे। रवाना होने से पहले किसानों ने बताया कि मुर्रा भैंस का चयन उनके लिए एक महत्वपूर्ण निवेश है, जिससे वे अपनी आय को स्थिर और मजबूत बनाना चाहते हैं। हरियाणा रवाना हो रहे किसानों ने मुस्कुराते हुए कहा यह सिर्फ यात्रा नहीं, एक नई उम्मीद है। उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉ. सुनील ब्रजपुरिया बताते हैं कि योजना में मिलने वाला 50प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक अनुदान किसानों के आर्थिक बोझ को काफ ी हल्का कर देता है। इससे छोटे और सीमांत पशुपालकों को भी गुणवत्तापूर्ण पशुधन मिल पाता है। कई किसान बताते हैं कि अकेले अपने दम पर वे कभी हरियाणा जाकर उन्नत नस्ल का पशु नहीं ले पाते। लेकिन योजना ने यह रास्ता आसान कर दिया।