9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

नर्मदा तटों की स्वच्छता और पवित्रता सर्वोच्च प्राथमिकता

नर्मदा तटों की स्वच्छता और पवित्रता सर्वोच्च प्राथमिकता अपर कलेक्टर का 4.35 घंटे का नर्मदा घाट निरीक्षण, व्यवस्थाओं में सुधार के लिए बैठक

2 min read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Amit Sharma

Dec 09, 2025

meeting to improve arrangements.

meeting to improve arrangements.

Cleanliness and purity of the Narmada

अपर कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ गजेन्द्र नागेश ने रविवार को लगभग साढ़े चार घंटे मां नर्मदा के खारी घाट, ब्रह्मांड घाट और अन्य स्थलों का विस्तृत निरीक्षण किया। उन्होंने व्यापारियों, दुकानदारों, अस्थि विसर्जन से जुड़े कर्मियों तथा नौकायन और सैलून से जुड़े लोगों के साथ बैठक कर घाट पर स्थायी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। अपर कलेक्टर नागेश ने कहा कि मां नर्मदा के घाटों की पवित्रता और स्वच्छता सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा सभी के सहयोग से बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ कि घाट किनारे सभी दुकानदारों की सूची तैयार कर उन्हें निश्चित स्थान पर व्यवस्थित रूप से दुकानें आवंटित की जाएंगी। सफ ाई व्यवस्था के लिए प्रत्येक दुकानदार से सेवा शुल्क लिया जाएगा। निर्णय लिया गया कि मुख्य मार्गों और घाट आने.जाने वाले रास्तों पर कोई दुकान नहीं लगेगी ताकि यात्रियों के लिए पर्याप्त जगह बनी रहे और भीड़भाड़ न हो। अपर कलेक्टर ने सभी व्यापारियों को दुकान पर डस्टबिन रखना अनिवार्य किया। दुकान के आसपास की गंदगी डस्टबिन में डालने और सामूहिक रूप से उसका निष्पादन करने की व्यवस्था बनाई जाएगी।


खारी घाट की गंदगी रोकने के लिए नई पहल


अस्थि विसर्जन आदि के दौरान लाई जाने वाली लकड़ी, कपड़े, जूते.चप्पल और अन्य सामग्री घाट तक न पहुंचे। इसके लिए प्रवेश स्थल पर ही रोकने की व्यवस्था बनाने पर सहमति बनी। इसके लिए बोर्ड लगाने और अलग से कुंड बनाने की तैयारी की जा रही है।ब्रह्मांड घाट क्षेत्र में खाली जगह को साफ कर भर्त बाटी के लिए गोलाकार पक्के प्लेटफ ॉर्म बनाए जाएंगे। अन्य स्थानों पर भी ऐसी ही व्यवस्था की जाएगी। दोनों ग्राम पंचायत क्षेत्रों रेत घाट और पक्के घाट में अलग.अलग समितियां गठित की जाएंगी। इनमें व्यापारी, ब्राह्मण, नौकायान संचालक, सैलून कर्मी और स्थानीय जागरूक नागरिक शामिल रहेंगे। ये समितियां घाट के विकास और सफ ाई की रूपरेखा तैयार करेंगी।

भर्त बाटी के लिए बनेंगें प्लेटफार्म


अस्थि विसर्जन आदि के दौरान लाई जाने वाली लकड़ी, कपड़े, जूते.चप्पल और अन्य सामग्री घाट तक न पहुंचे। इसके लिए प्रवेश स्थल पर ही रोकने की व्यवस्था बनाने पर सहमति बनी। इसके लिए बोर्ड लगाने और अलग से कुंड बनाने की तैयारी की जा रही है।ब्रह्मांड घाट क्षेत्र में खाली जगह को साफ कर भर्त बाटी के लिए गोलाकार पक्के प्लेटफ ॉर्म बनाए जाएंगे। अन्य स्थानों पर भी ऐसी ही व्यवस्था की जाएगी। दोनों ग्राम पंचायत क्षेत्रों रेत घाट और पक्के घाट में अलग.अलग समितियां गठित की जाएंगी। इनमें व्यापारी, ब्राह्मण, नौकायान संचालक, सैलून कर्मी और स्थानीय जागरूक नागरिक शामिल रहेंगे। ये समितियां घाट के विकास और सफ ाई की रूपरेखा तैयार करेंगी।

भर्त बाटी के लिए बनेंगें प्लेटफार्म
अस्थि विसर्जन आदि के दौरान लाई जाने वाली लकड़ी, कपड़े, जूते.चप्पल और अन्य सामग्री घाट तक न पहुंचे। इसके लिए प्रवेश स्थल पर ही रोकने की व्यवस्था बनाने पर सहमति बनी। इसके लिए बोर्ड लगाने और अलग से कुंड बनाने की तैयारी की जा रही है।ब्रह्मांड घाट क्षेत्र में खाली जगह को साफ कर भर्त बाटी के लिए गोलाकार पक्के प्लेटफ ॉर्म बनाए जाएंगे। अन्य स्थानों पर भी ऐसी ही व्यवस्था की जाएगी। दोनों ग्राम पंचायत क्षेत्रों रेत घाट और पक्के घाट में अलग.अलग समितियां गठित की जाएंगी। इनमें व्यापारी, ब्राह्मण, नौकायान संचालक, सैलून कर्मी और स्थानीय जागरूक नागरिक शामिल रहेंगे। ये समितियां घाट के विकास और सफ ाई की रूपरेखा तैयार करेंगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Dec 2025 02:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / नर्मदा तटों की स्वच्छता और पवित्रता सर्वोच्च प्राथमिकता

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

नेचुरल फार्मिंग से जुड़ेंगे तीन हजार से अधिक किसान

natural farming
नरसिंहपुर

अंडरग्राउंड सीवर लाइन के बाद धंसक रही सडक़

The Model Road
नरसिंहपुर

स्टेट हाइवे पर फिर हादसा- अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत

रविवार को करेली के पास हाइवे पर सुबह के वक्त वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही।
समाचार

राज्य स्तरीय जूनियर वॉलीबाल प्रतियोगिता में रोमांचक मुकाबले, बालक-बालिका वर्ग में खेले गए 30 लीग मैच

रविवार को दूसरे दिन के मैच में बालिका वर्ग की टीम प्रदर्शन करते हुए।
समाचार

गोशाला में दत्तात्रेय जयंती पर भव्य आयोजन, भूसा शेड का लोकार्पण

on Dattatreya Jayanti,
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.