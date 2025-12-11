11 दिसंबर 2025,

नरसिंहपुर

नरसिंहपुर में बिना फिटनेस-परमिट फ्लाईऐश ढो रहे 10 डंपरों पर 2 लाख 77 हजार का जुर्माना

जांच के दौरान 10 वाहनों पर असुरक्षित परिवहन बिना फिटनेस, बिना परमिट एवं अन्य उल्लंघनों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई।

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Dec 11, 2025

फ्लाईऐश परिवहन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई करता अमला

NTPC in the Gadarwara-Tendukheda area नरसिंहपुर. जिले के गाडरवारा-तेंदूखेड़ा क्षेत्र में एनटीपीसी से फ्लाईऐश का परिवहन करने वाले भारी वाहन दर्जनों घटनाओं की प्रमुख वजह बन चुके हैं। इनके मनमाने संचालन की बढ़ती शिकायतों के बाद परिवहन विभाग ने जांच करते हुए 10 वाहनों पर 2 लाख 77 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इन वाहनों में फिटनेस, परमिट समेत अन्य कमियां जांच के दौरान सामने आईं। परिवहन विभाग की कार्रवाई से बुधवार को गाडरवारा-तेंदूखेड़ा मार्ग से वाहन लेकन निकलने वाले चालकों में हडंकप रहा।
जिला परिवहन अधिकारी रवि बरेलिया ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों के उपरांत कलेक्टर रजनी सिंह के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई है। टीम द्वारा एनटीपीसी में फ्लाईऐश परिवहन में लगे लगभग 30 डंपरों की जांच की। जांच के दौरान 10 वाहनों पर असुरक्षित परिवहन बिना फिटनेस, बिना परमिट एवं अन्य उल्लंघनों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई। जांच के दौरान वाहन क्रमांक यूपी 93 सीटी 1590 बिना परमिट पाए जाने पर 70 हजार रुपए का शमन शुल्क और यूपी 83 सीटी 7326 पर 75 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया। इसी प्रकार वाहन क्रमांक आरजे 19 जेई 2989, आरजे 19 जेई 5383, एमपी 07 एचबी 8957, आरजे 21 सीएफ 4333, यूपी 93 सीटी 1590, यूपी 83 सीटी 7326, आरजे 32 जेए 9416, आरजे 11 जीडी 3752, आरजे 21 जेडी 5253 और एमपी 07 एचबी 5468 पर जुर्माना लगाया गया। यह कार्रवाई निरंतर चलेगी। वाहन चालकों को हिदायत भी दी जा रही है कि वह नियंत्रित गति से ही वाहन चलाएं और मनमानी न करें अन्यथा नियमत: कठोर कार्रवाई की जाएगी।

Updated on:

11 Dec 2025 01:06 pm

Published on:

11 Dec 2025 01:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / नरसिंहपुर में बिना फिटनेस-परमिट फ्लाईऐश ढो रहे 10 डंपरों पर 2 लाख 77 हजार का जुर्माना

