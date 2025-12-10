नरसिंहपुर जिले के प्रसिद्ध मकर संक्रांति बरमान मेला की व्यवस्थाओं का खाका तैयार

famous Barman Sankranti fairनरसिंहपुर. जिले प्रमुख धार्मिक-सांस्कृतिक पहचान प्रसिद्ध बरमान संक्रांति मेले की व्यवस्थाओं का प्रशासन ने खाका तैयार कर उसके अनुरूप व्यवस्थाएं तेजी से करने कार्य शुरू कर दिया है। पत्रिका ने मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन की पूर्व में धीमी तैयारियों पर ध्यानाकर्षण कराया था। जिसके बाद कलेक्टर ने मेला स्थल का दौरा करने के बाद बुधवार को बरमान विश्राम गृह में मेला की प्रारंभिक तैयारियों को लेकर बैठक की। जिसमें मेला स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता व्यवस्था पर विशेष जोर देते हुए घाटों के रंग-रोगन समेत अन्य कार्यो को कराने कहा है। मेला स्थल पर इस बार 8 दिन के लिए प्रदर्शनी लगेगी।
बैठक में कलेक्टर एवं अध्यक्ष मेला समिति बरमान रजनी सिंह, तेंदूखेड़ा विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अनीता राजेंद्र ठाकुर, सीईओ जिला पंचायत गजेन्द्र सिंह नागेश, जनपद चांवरपाठा अध्यक्ष सोबरन सिंह ठाकुर, जिला पंचायत सदस्य धनंजय सिंह, एसडीएम नरसिंहपुर मणिन्द्र कुमार सिंह व एसडीएम गाडरवारा कलावती ब्यारे समेत अधिकारी, व्यापारी व अन्य संगठनों के लोग, आम नगारिकों की मौजूदगी रही।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि डेन्जर जोन के लिए सेफ्टी बॉल बनाएं। ब्रिज एवं नाव पर रोप व्यवस्था हो। साफ-सफाई व पुताई का कार्य एस्टीमेट बनाकर गुणवत्तापूर्ण तरीके से हो। मेला में सडक़ें, दुकानों, मनोरंजन स्थल, प्रदर्शनी आदि के लिए ले-आऊट पूर्व वर्षों की भांति करें। बरमानकलां में कोई भी दुकान रोड पर ना लगे। मेला स्थल पर करीब 50 शौचालय का अस्थाई निर्माण होगा। जिनकी संख्या बढ़ सकती है।
गुणवत्तापूर्ण कैमरों से होगी निगरानी, अवैध वसूली पर रोक
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि 14, 15 व 16 जनवरी और नर्मदा प्रकटोत्सव पर गुणवत्तापूर्ण क्लोज सर्किट कैमरा लगाए जाएं। मेला स्थल में आवश्यकतानुसार सीसीटीवी कैमरा लगाएं। बरमान घाट के अतिरिक्त अन्य घाटों पर मकर संक्रांति, नर्मदा प्रकटोत्सव आदि पर्व पर कार्यपालिक दण्डाकारी की ड्यूटी लगाई जाए। अवैध बसों का संचालन तथा अवैध वसूली पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। प्रदर्शनी मेला स्थल पर 12 जनवरी से 20 जनवरी तक लगेगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराएं।
बैठक के बाद स्वच्छता साथी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
व्यवस्थाओं में यह करने निर्देश
महिलाओं के लिए चैजिंग रूम
ठंड से बचाने अलाव लगेगें
मेला स्थल पर कंट्रोल रूम बनेगा
गहराई प्रदर्शित करने झंडी, जाली लगेगी
मेले में वॉलेंटियर्स-तैराक तैनात रहेंगे
्रनौकाओं का संचालन नियम से होगा
सतधारा, सूरजकुण्ड में होमगार्ड की ड्यूटी लगेगी
अन्य घाटो पर कोटवारो की ड्यूटी रहेगी
बड़ी खबरेंView All
समाचार
ट्रेंडिंग