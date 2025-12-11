MP में नक्सलवाद खत्म! 43 लाख के दो हार्डकोर नक्सली बालाघाट में सरेंडर

बालाघाट क्षेत्र 35 वर्षों से नक्सलवाद की चपेट में था। राशिमेटा से शुरू हुई नक्सली हिंसा का सफर अब कोरका स्थित CRPF कैंप तक आकर थम गया है। केंद्र सरकार ने 21 मार्च 2025 को नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का ऐलान किया था। इसके बाद सुरक्षा बलों ने रणनीति बदलते हुए अभियान तेज किया और नक्सल नेटवर्क तेजी से टूटता चला गया। अब बालाघाट को लगभग नक्सल-मुक्त जिला घोषित किया जा रहा है। गौरतलब है कि एमपी में एकमात्र बालाघाट जिला ऐसा था जो नक्सल प्रभावित था। यदि बालाघाट जिला पूरी तरह से नक्सलमुक्त हो गया है तो एमपी को भी नक्सलमुक्त कहा जा सकता है।