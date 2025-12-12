वन संरक्षण और प्राकृतिक धरोहर बचाने पर दिया गया विशेष मार्गदर्शन

इको-पर्यटन पहल के तहत रेंजर कॉलेज में प्रेरक प्रशिक्षण शिविर
प्रदेश में इको-पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा दक्षिण सामान्य वन मंडल बालाघाट अंतर्गत गुरुवार को रेंजर कॉलेज परिसर में प्रेरकों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम वरिष्ठ वन अधिकारियों की देखरेख में संचालित हुआ। जिसमें प्रतिभागियों को जंगल एवं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गईं। लालबर्रा से प्रशिक्षण ज्ञानचंद शर्मा ने बताया कि विभाग का मुख्य उद्देश्य ऐसे प्रेरक तैयार करना है, जो समाज में वन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर सकारात्मक संदेश पहुंचाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षुओं को जैव-विविधता बचाने, वन्यजीव सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने जैसे विषयों पर विस्तृत जानकारी दी जा रही है।
शर्मा ने बताया कि भविष्य की पीढिय़ोंं को प्रकृति के महत्व से अवगत कराने और प्राकृतिक धरोहरों की सुरक्षा करने के लिए प्रेरकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसी उद्देश्य से विभाग समय-समय पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर युवाओं को संरक्षण अभियान से जोड़ रहा है। प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों ने जंगलों के संरक्षण को लेकर नवीन तकनीकों, इको-पर्यटन की उपयोगिता, स्थानीय समुदाय की भागीदारी तथा पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के उपायों पर प्रतिभागियों को मार्गदर्शन दिया। इस प्रशिक्षण शिविर को विभाग की एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जो पर्यावरण संरक्षण को जन-आंदोलन का रूप देने की दिशा में एक प्रभावी कदम साबित होगा।
