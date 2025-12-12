वन संरक्षण और प्राकृतिक धरोहर बचाने पर दिया गया विशेष मार्गदर्शन

प्रदेश में इको-पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा दक्षिण सामान्य वन मंडल बालाघाट अंतर्गत गुरुवार को रेंजर कॉलेज परिसर में प्रेरकों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम वरिष्ठ वन अधिकारियों की देखरेख में संचालित हुआ। जिसमें प्रतिभागियों को जंगल एवं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गईं। लालबर्रा से प्रशिक्षण ज्ञानचंद शर्मा ने बताया कि विभाग का मुख्य उद्देश्य ऐसे प्रेरक तैयार करना है, जो समाज में वन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर सकारात्मक संदेश पहुंचाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षुओं को जैव-विविधता बचाने, वन्यजीव सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने जैसे विषयों पर विस्तृत जानकारी दी जा रही है।