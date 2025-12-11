11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालाघाट

थैला निर्माण से शुरू हुआ सफर आज बन गया आर्थिक और सामाजिक बदलाव का प्रतीक

महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की प्रेरक खबर मॉ स्कंद शहरी आजीविका स्व सहायता समूह से जुडकऱ सशक्त हो रही महिलाएं

2 min read
Google source verification

बालाघाट

image

Mukesh Yadav

Dec 11, 2025

महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की प्रेरक खबर

महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की प्रेरक खबर

जिले के वारासिवनी नगर के वार्ड 07 में संचालित मॉ स्कंद शहरी आजीविका स्व सहायता समूह आज महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और सामुदायिक विकास का उदाहरण बन चुका है। नगर पालिका परिषद वारासिवनी और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सहयोग से गठित यह समूह उन महिलाओं के जीवन में नई ऊर्जा लेकर आया है, जो पहले घर की चारदीवारी तक सीमित थीं।
बीपीएल श्रेणी की 5 और सामान्य वर्ग की 6 गृहिणियों ने जब आपसी विश्वास के साथ इस समूह की शुरुआत की, तब उनके पास न संसाधन थे न अनुभव। बस एक इच्छा थी अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारना और समाज में अपनी पहचान बनाना। शुरूआत छोटे स्तर पर कुछ मशीनों और सीमित पूंजी के साथ हुई। पर दृढ़ निश्चय के साथ शुरू किया गया काम धीरे-धीरे रंग लाने लगा।
महिलाओं के समूह ने कपड़े के थैले, जूट बैग, रिसायकल बोरियों और पर्यावरण अनुकूल बैग बनाने का कार्य शुरू किया। शुरू में छोटा बाजार था, लेकिन गुणवत्ता और मेहनत ने उनके उत्पादों को पहचान दिला दी। आज यह समूह अपने थैले न केवल वारासिवनी और जिला मुख्यालय में बेच रहा है, बल्कि निकटवर्ती शहरों गोंदिया, तिरोड़ा, तुमसर आदि में भी थोक में आपूर्ति कर रहा है। समूह की आय लाख रूपए तक पहुंच गई है।

लोन लेकर शुरू किया कार्य

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन द्वारा समूह को बैंक लिंक्ड लोन मिला, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ी है। इसके अलावा नगर पालिका परिषद ने प्रशिक्षण, स्टॉल लगाने और उत्पादों के प्रचार में सहयोग किया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत समूह की महिलाएं बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ी हैं। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और उज्ज्वला योजना से समूह की महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा मजबूत हुई। इन सभी प्रयासों ने महिलाओं के जीवन स्तर में बदलाव लाया है।

कमाई बढ़ी, आत्मविश्वास हुआ दोगुना

समूह की महिलाओं के अनुसार मॉ स्कंद शहरी आजीविका स्व सहायता समूह केवल आर्थिक उन्नति का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का भी प्रतीक है। महिलाओं के अनुसार यदि अवसर, प्रशिक्षण और सामूहिक प्रयास मिले तो महिलाएं हर क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त कर सकती हैं। भविष्य में यह समूह और अधिक विस्तार, नवाचार और बड़े बाजारों तक पहुंचने के लक्ष्य के साथ आगे बढऩे के लिए तैयार है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Dec 2025 09:00 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / थैला निर्माण से शुरू हुआ सफर आज बन गया आर्थिक और सामाजिक बदलाव का प्रतीक

बड़ी खबरें

View All

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मध्यप्रदेश का बालाघाट जिला नक्सल मुक्त हुआ...अंतिम दो नक्सलियों ने किया सरेंडर

Madhya Pradesh Naxalism
बालाघाट

तहसील का बाबू रिश्वत लेते लोकायुक्त के हत्थे चढ़ा

balaghat
बालाघाट

जांच में चिकित्सकों की भूमिका की भी मांग

आशा कार्यकर्ताओं ने सीएमएचओ को सौंपा ज्ञापन
बालाघाट

आधार अपडेशन के लिए प्रतिदिन उमड़ रही भीड़ तीन-तीन चक्कर लगाने के बाद भी नहीं हो पा रहा अपडेशन कार्य

आधार अपडेशन के लिए प्रतिदिन उमड़ रही भीड़
बालाघाट

गोंदिया तक हो सकता है पेंचवेली एक्सप्रेस का विस्तार, लाखों यात्रियों को होगा फायदा

panchvelli express
बालाघाट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.