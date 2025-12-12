पुरुष वर्ग में इंदौर विरुद्ध उज्जैन, वहीं महिला वर्ग के फाइनल में जबलपुर विरुद्ध उज्जैन की टीमों में होगी भिडंत

मप्र शासन उच्च शिक्षा विभाग के खेल कैलेंडर 2025-26 के अनुसार राज्य हॉकी की पुरुष व महिला वर्ग की प्रतियोगिता शहर के स्ट्रोटर्फ मैदान में खेली जा रही है। इस प्रतियोगिता में गुरूवार को महिला और पुरुष दोनों वर्गो के दो-दो मैच खेले गए। इनमें पुरुष वर्ग में इंदौर और उज्जैन की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन कर फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित की। इसी तरह महिला वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले में जबलपुर और उज्जैन की टीम ने मैच जीतकर फाइनल मुकाबले में प्रवेश किया।