पुरुष वर्ग में इंदौर विरुद्ध उज्जैन, वहीं महिला वर्ग के फाइनल में जबलपुर विरुद्ध उज्जैन की टीमों में होगी भिडंत

राज्य स्तरीय महिला-पुरुष हॉकी प्रतियोगिता
मप्र शासन उच्च शिक्षा विभाग के खेल कैलेंडर 2025-26 के अनुसार राज्य हॉकी की पुरुष व महिला वर्ग की प्रतियोगिता शहर के स्ट्रोटर्फ मैदान में खेली जा रही है। इस प्रतियोगिता में गुरूवार को महिला और पुरुष दोनों वर्गो के दो-दो मैच खेले गए। इनमें पुरुष वर्ग में इंदौर और उज्जैन की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन कर फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित की। इसी तरह महिला वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले में जबलपुर और उज्जैन की टीम ने मैच जीतकर फाइनल मुकाबले में प्रवेश किया।
क्रीडा अधिकारी डॉ विनोद ठाकुर ने बताया कि गुरूवार को पुरुष वर्ग का पहला सेमीफइनल मुकाबला जबलपुर विरुद्ध इंदौर के मध्यम खेला गया। 2-0 से इंदौर की टीम ने मैच जीत लिया। इसी तरह दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला उज्जैन विरुद्ध ग्वालियर के बीच खेला गया। उज्जैन की टीम ने 7-0 से मैच में जीत दर्ज की।
इसी तरह महिला वर्ग का पहला सेमी फाइनल मुकाबला जबलपुर विरुद्ध ग्वालियर के बीच खेला गया। जबलपुर ने 2-0 से जीत दर्ज की। दूसरा सेमी फाइनल उज्जैन विरुद्ध छिंदवाड़ा के मध्यम खेला गया। इस मैच के परिणाम टाई ब्रेकर से किया। इस दौरान 2-0 से उज्जैन की टीम ने मैच जीतकर फाइनल में प्रवेश किया।
मैच के दौरान अतिथि के रूप में प्राचार्य डॉ अशोक मराठे, डॉ पीआर कातूलकर, नाइक बेंजल, रमेश रंगलानी, ऋषभ वेध, संजय वैद, प्राचार्य डॉ निधि ठाकुर, चितरंजन बेगड की उपस्थिति रही। मैच के सफल आयोजन में डॉ अशोक मराठे, क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष डॉ पीएस कातुलकर, क्रीड़ा अधिकारी अनिल झरबडे, विकास साहू, डॉ विनोद ठाकुर, सचिन तिवारी, मनीष शिवहरे का विशेष योगदान रहा।
बड़ी खबरेंView All
बालाघाट
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग