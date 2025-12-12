प्रदेश से लाल आतंक का सफाया, मुख्यमंत्री बोले स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा आज का दिन

आईजी संजय सिंह के अनुसार दीपक बालाघाट का अंतिम नक्सली था, जिसका लगातार मूवमेंट बना हुआ था। नक्सली दीपक पर 29 लाख व रोहित पर 14 लाख रुपए का इनाम था। दीपक ने हथियार (कार्बाइन) व पिट्टू बैग सहित सरेंडर किया है। उसके बैग में खाने-पीने की सामग्री, अनाज व बिस्तर थे। पुलिस के जंगल में बढ़ते दबाव, ग्रामीणों से मदद नहीं मिलने और नक्सल नेताओं के लगातार हथियार छोडऩे पर दोनों ने सरेंडर किया है। मप्र सरकार की पुनर्वास से पुनर्जीवन योजना पर दोनों ने भरोसा जताते हुए अपना हथियार गुरुवार को सीआरपीएफ कैंप में सौंपे हैं।