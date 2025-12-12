हद है! मप्र-महाराष्ट्र बार्डर पर माफियाओं ने नदी के बीच तैयार कर दिया अवैध रास्ता

बताया जा रहा है कि इसके पूर्व भी उन्होंने छह दिसम्बर को नदी जाने वाले मार्ग पर गड्ढा कराया था। उक्त नदी से रेत माफिया अवैध खनन करते हैं। इसकी लगातार शिकायत मिल रही है। उप संचालक फरहत जहां ने ‘पत्रिका’ को बताया कि एक से 10 दिसम्बर (मंगलवार) तक अवैध उत्खनन के 10 प्रकरण। अवैध भंडारण के तीन तथा अवैध परिवहन के तीन प्रकरण बनाए गए हैं। सात ट्रैक्टर-ट्राली तथा एक जे.सी.बी. जब्त किया गया है। उक्त प्रकरणों में म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत कार्रवाई की गई है।