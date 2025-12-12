12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

बालाघाट

एमपी में शिवलिंग पर डाली ग्रेवी, जलपात्र में मटन का टुकड़ा, मचा हड़कंप

mp news: सुबह जब लोग पूजा करने पहुंचे तो शिवलिंग पर ग्रेवी और जलपात्र में मटन का टुकड़ा देखा, हिंदू संगठनों ने जताया जमकर विरोध....।

बालाघाट

image

Shailendra Sharma

Dec 12, 2025

balaghat

hindu faith tampered with mutton gravy poured on shivling (सोर्स- पत्रिका)

mp news: मध्यप्रदेश के बालाघाट में हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां असामाजिक तत्वों के द्वारा शिवलिंग के साथ ऐसी हरकत की जिससे हिंदुओं में आक्रोश फैल गया है। घटना जिले के गर्रा शंकरघाट की है जहां शिवलिंग पर ग्रेवी और शिवलिंग के ऊपर रखे जलपात्र में मटन का टुकड़ा डला मिला है। घटना का वीडियो बनाकर हिंदू संगठनों ने पुलिस और प्रशासन से अपील की है कि हरकत को अंजाम देने वाले विधर्मी को कड़ी सजा दी जाए।

देखें वीडियो-

शिवलिंग पर डाली ग्रेवी, जलपात्र में मटन का टुकड़ा

बालाघाट के कोतवाली थाना क्षेत्र के गर्रा शंकरघाट में शुक्रवार की सुबह जब लोग गांव में बने शिव जी के चबूतरे पर पूजा करने के लिए पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। शिवलिंग पर ग्रेवी डली हुई थी और शिवलिंग के ऊपर रखे जलपात्र में मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ था। ये सब देख लोग हैरान रह गए और दूसरे ग्रामीणों को सूचना दी। देखते ही देखते मंदिर पर लोगों का जमावड़ा लग गया। इसी बीच लोगों ने शिवलिंग और जलपात्र का वीडियो बनाकर नाराजगी जाहिर करते हुए पुलिस और प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द उस विधर्मी को गिरफ्तार किया जाए जिसने हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया है।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

इस घटना के बाद गांव में बवाल मचा हुआ है और लोगों में खासा आक्रोश है। इधर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है और कोतवाली पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आशंका जताई जा रही है कि पिकनिक मनाने आए लोगों के द्वारा ये हरकत की गई है। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ कोई अहम सुराग नहीं लगा है। उधर हिंदू संगठनों ने नाराजगी जाहिर करते हुए उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है।

MP News: एमपी में बनेगा नया जिला ! इस तहसील को जिला बनाने की मांग तेज
जबलपुर
jabalpur

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / एमपी में शिवलिंग पर डाली ग्रेवी, जलपात्र में मटन का टुकड़ा, मचा हड़कंप

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

