एमपी में शिवलिंग पर डाली ग्रेवी, जलपात्र में मटन का टुकड़ा, मचा हड़कंप

बालाघाट के कोतवाली थाना क्षेत्र के गर्रा शंकरघाट में शुक्रवार की सुबह जब लोग गांव में बने शिव जी के चबूतरे पर पूजा करने के लिए पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। शिवलिंग पर ग्रेवी डली हुई थी और शिवलिंग के ऊपर रखे जलपात्र में मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ था। ये सब देख लोग हैरान रह गए और दूसरे ग्रामीणों को सूचना दी। देखते ही देखते मंदिर पर लोगों का जमावड़ा लग गया। इसी बीच लोगों ने शिवलिंग और जलपात्र का वीडियो बनाकर नाराजगी जाहिर करते हुए पुलिस और प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द उस विधर्मी को गिरफ्तार किया जाए जिसने हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया है।