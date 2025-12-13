जिले के जंगलों में सुरक्षित नहीं वन्य प्राणी बाघ, नौ माह में तीसरे बाघ की मौत

जानकारी के अनुसार कटंगी वन परिक्षेत्र में बाघ की मौत का यह पहला मामला नहीं है। बल्कि 01 मार्च को भी कटंगी परिक्षेत्र के मुंदीवाड़ा वृत के कोड़मी बीट से एक बाघ का शव मृत अवस्था में मिला था। इस दौरान किसी शिकारी द्वारा लगाए गए फंदे में फंसकर आहार नली टूटने और भूख प्यास से मौत की जानकारी सामने आई थी। इसके अलावा 27 जुलाई को सोनेवानी कंजर्वेशन रिजर्व की बीट बहियाटिकुर से बहने वाले बरसाती नाले में बाघिन का शव मिलने का मामला सामने आ चुका है। इस मामले में छह सुरक्षा कर्मियों ने डिप्टी रेंजर और वनरक्षक के कहने पर दो से तीन दिन तक शव को जंगल में रखने के बाद बिना प्रोटोकाल के जला देने की बात सामने आ चुकी है। इस मामले में डिप्टी रेंजर औश्र वनरक्षक बर्खास्त किया जा चुका है। छह सुरक्षा कर्मी सहित सभी आठों आरोपी जेल की हवा काट रहे हैं।