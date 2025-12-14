चंदन नदी से अवैध रेत खनन परिवहन का खेल जारी

कटंगी क्षेत्र की जीवन दायिनी चंदन नदी से रेत का अवैध खनन व परिवहन बेखौफ जारी है। कभी आसपास के गांवों की जीवनरेखा मानी जाने वाली इस नदी का अवैध रेत खनन से अस्तित्व खतरे में नजर आता है। बावजूद इसके जिम्मेदार अब भी किस बात के इंतजार में हैं, समझ से परे हैं। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार नदी किनारे बसे ग्राम नहलेसरा, लोहमारा, चिचगांव, उजाड़बोपली, उमरी, सावंगी, अतरी, कलगांव, बाहकल से रेत का बेजा खनन व परिवहन जारी है।

हैरानी की बात यह है कि प्रशासन के तमाम जिम्मेदारों को जानकारी होने के बावजूद रेत माफिया बेखौफ होकर अपना नेटवर्क चला रहे हैं। अधिकारियों की उदासीनता के चलते चंदन नदी को बेहिसाब लूटा जा रहा है।