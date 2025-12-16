भोपाल में ‘धुरंधर’ के शो में हुआ हंगामा, बीच में रोकनी पड़ी फिल्म, देखें वीडियो

Photo Source- Viral Video
Bhopal News :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित एक सिनेमा हॉल में लगी फिल्म 'धुरंधर' के शो के दौरान हंगामा हो गया। देखते ही देखते हालात ये बन गए कि, फिल्म को बीच में ही रोकना पड़ा। बताया जा रहा है कि, फिल्म देखने आए कुछ लोग अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चों को भी साथ ले आए थे। इस पर सिनेमा हॉल में बैठे कुछ दर्शकों ने आपत्ति जताई, जिसपर देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरु हो गया, जो इतना बढ़ गया कि, टॉकीज प्रबंधन को फिल्म बीच में ही रोकनी पड़ी।
भोपाल के एक टॉकीज में दिखाई जा रही फिल्म धुरंधर के शो के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद खड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि, कई लोग छोटे बच्चों से लेकर 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ मूवी देखने आ गए थे। ये बात अन्य दर्शकों को ठीक नहीं लगी और उन्होंने इसका विरोध किया। फिल्म में बोले गए एडल्ट डॉयलॉग और दिखाए जा रहे सीन को लेकर अन्य लोगों ने आपत्ति जताई थी। इस पर देखते ही देखते दोनों पक्षों में विवाद होने लगा।
टॉकीज में चलती मूवी के बीच जैसे ही चीखने-चिल्लाने की आवाजें गूंजी तो टॉकीज स्टाफ भी अलर्ट हो गया। पहले तो दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया गया। लेकिन, जब वो नहीं माने तो अन्य दर्शकों को फिल्म देखने में आ रही असुविधा के चलते फिल्म बीच में ही रोक दी। इस दौरान फिल्म देखने आए कुछ दर्शकों ने अपने मोबाइल कैमरे से घटना का वीडियो बना लिया। यही वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
वायरल हो रहे वीडियो को अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करने वाला शख्स कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि, 'यहां कुछ लोग 3 से 18 साल के बच्चों को लेकर फिल्म दिखाने ले आए हैं। जबकि धुरंधर मूवी बच्चों को देखने को अनुमति नहीं है।' बता दें कि फिल्म को 'A' सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ऐसे में ये 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दिखाने योग्य नहीं मानी गई। यही कारण है कि, मूवी देखने आए कुछ जागरुक लोगों ने बच्चों को फिल्म दिखाने का विरोध किया। हालांकि, बाद में हालात सामान्य होने पर फिल्म को उसी समय से दोबारा शुरु किया गया।
