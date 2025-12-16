भोपाल में ‘धुरंधर’ के शो में हुआ हंगामा, बीच में रोकनी पड़ी फिल्म, देखें वीडियो

वायरल हो रहे वीडियो को अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करने वाला शख्स कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि, 'यहां कुछ लोग 3 से 18 साल के बच्चों को लेकर फिल्म दिखाने ले आए हैं। जबकि धुरंधर मूवी बच्चों को देखने को अनुमति नहीं है।' बता दें कि फिल्म को 'A' सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ऐसे में ये 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दिखाने योग्य नहीं मानी गई। यही कारण है कि, मूवी देखने आए कुछ जागरुक लोगों ने बच्चों को फिल्म दिखाने का विरोध किया। हालांकि, बाद में हालात सामान्य होने पर फिल्म को उसी समय से दोबारा शुरु किया गया।