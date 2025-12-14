एनजीटी ने नपा बालाघाट को लगाया 17 करोड़ 67 लाख का जुर्माना

जानकारी के अनुसार शहरभर से प्रतिदिन निकलने वाले कूड़ा-कचरे के निष्पादन के लिए नपा ने गर्रा रेंगाटोला रोड पर डंपिंग यार्ड बनाया हुआ है। यहां कचरे का निष्पादन कर खाद बनाए जाने की प्रक्रिया की जाती है। लेकिन इस प्रक्रिया में पर्यावरण प्रदूषण का ध्यान न रखते हुए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के आरोप नपा प्रशासन पर लगाए गए हैं। पूरे मामले में वर्ष 2024 में जागरूक युवा बिसेन ने 138/2024 प्रकरण एनजीटी में प्रस्तुत किया। मामले में सुनवाई के बाद एनजीटी ने 7 अक्टूबर 2025 को आदेश जारी कर नपा पर 17 करोड़ की राशि अधिरोपित की। इसके बाद 24 नवंबर को क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक पत्र कलेक्टर बालाघाट को भेजा है। इस पत्र के माध्यम से नपा से सख्ती से राशि वसूल करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं।