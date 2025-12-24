किराना सामान की आड़ में तंबाकू का अवैध रूप से हो रहा था परिवहन

वाहन चेकिंग के दौरान नवेगांव पुलिस ने की कार्रवाई
रात्रि भ्रमण एवं नियमित वाहन चेकिंग के दौरान ग्रामीण थाना नवेगांव पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। किराना सामान की आड़ में तंबाकू का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। वाहन चेकिंग के दौरान नवेगांव पुलिस ने जांच की। इस दौश्रान अवैध रूप से तंबाकू परिवहन पर शिकंजा करते हुए 2.4 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
पुलिस के अनुसार नवेगांव चौराहे पर एक संदिग्ध वाहन क्रमांक एमएच 31 एपी 317 को रोका गया। वाहन चालक से पूछताछ के दौरान वह इंश्योरेंस, पीयूसी एवं अन्य आवश्यक वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। गतिविधि संदिग्ध प्रतीत होने पर ट्रक की जांच की गई। इस दौरान वाहन में किराना सामान के साथ छिपाकर लगभग 50 बोरियां तंबाकू भरी होना पाया गया। तंबाकू परिवहन से संबंधित जीएसटी ई वे बिल, वैध दस्तावेज पूछने पर पर वाहन चालक किसी भी प्रकार के वैधानिक बिल उपलब्ध नहीं करा पाया।
मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए संदिग्ध वाहन को थाना नवेगांव लाकर सुरक्षित अभिरक्षा में खड़ा कराया गया। इस संबंध में विधिवत रिपोर्ट दर्ज की गई। नवेगांव पुलिस ने जीएसटी विभाग को सूचना दी। वाणिज्य कर अधिकारी डीएल पटले ने जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की। जांच उपरांत संबंधित पक्ष ने शासन के पक्ष में 244550 दो लाख 44 हजार पांच सौ पचास रुपए की जीएसटी देय राशि चालान के माध्यम से जमा कराई। पुलिस के अनुसार भविष्य में भी इस प्रकार की अवैध गतिविधियों के विरुद्ध सघन चेकिंग एवं सख्त वैधानिक कार्रवाई जारी रखी जाएगी।
