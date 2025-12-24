किराना सामान की आड़ में तंबाकू का अवैध रूप से हो रहा था परिवहन

मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए संदिग्ध वाहन को थाना नवेगांव लाकर सुरक्षित अभिरक्षा में खड़ा कराया गया। इस संबंध में विधिवत रिपोर्ट दर्ज की गई। नवेगांव पुलिस ने जीएसटी विभाग को सूचना दी। वाणिज्य कर अधिकारी डीएल पटले ने जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की। जांच उपरांत संबंधित पक्ष ने शासन के पक्ष में 244550 दो लाख 44 हजार पांच सौ पचास रुपए की जीएसटी देय राशि चालान के माध्यम से जमा कराई। पुलिस के अनुसार भविष्य में भी इस प्रकार की अवैध गतिविधियों के विरुद्ध सघन चेकिंग एवं सख्त वैधानिक कार्रवाई जारी रखी जाएगी।