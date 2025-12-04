हर शाम को तरणताल में तब्दील जो जाती हंै वार्ड की सडक़ें

शहर के वार्ड 28 स्नेह नगर में पक्की नाली निर्माण न होने से जल निकासी अवरुद्ध है। निस्तार और अन्य कार्यों का गंदा पानी रास्ते में बह रहा है। आवागमन करने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आवागमन के लिए लोगों को दूसरे रास्ते का सहारा लेना पड़ रहा है। पानी से बदबू आने से लोगों को संक्रामक बीमारियों का भय सता रहा है। आमजनों में रोष है। दूसरी ओर वार्ड में अघोषित गोडाउन और पिकअप वाहनों की लगातार हर दस मिनट में खड़े होने से आवागमन दूभर हो जाता है। जब राहगीर इस बात का विरोध करते हैं, तो उन्हें विवाद का सामना करना पड़ता है।

इस संबंध में वार्ड पार्षद संगीता खगेश कावरे से भी शिकायत की गई थी, उन्होंने नियमित सफाई कराए जाने का हवाला दिया था। लेकिन वर्तमान में भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। नालियों का गंदा निस्तार का पानी सडक़ पर बहते देखा जा सकता है।