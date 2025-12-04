4 दिसंबर 2025,

बालाघाट

हर शाम को तरणताल में तब्दील जो जाती हंै वार्ड की सडक़ें

पक्की नाली के अभाव में रोड पर बह रहा निस्तार का गंदा पानी टेंट, डेकोरेशन वाहनों के खड़े रहने से आवागमन भी बाधित

बालाघाट

image

Mukesh Yadav

Dec 04, 2025

पक्की नाली के अभाव में रोड पर बह रहा निस्तार का गंदा पानी

पक्की नाली के अभाव में रोड पर बह रहा निस्तार का गंदा पानी

शहर के वार्ड 28 स्नेह नगर में पक्की नाली निर्माण न होने से जल निकासी अवरुद्ध है। निस्तार और अन्य कार्यों का गंदा पानी रास्ते में बह रहा है। आवागमन करने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आवागमन के लिए लोगों को दूसरे रास्ते का सहारा लेना पड़ रहा है। पानी से बदबू आने से लोगों को संक्रामक बीमारियों का भय सता रहा है। आमजनों में रोष है। दूसरी ओर वार्ड में अघोषित गोडाउन और पिकअप वाहनों की लगातार हर दस मिनट में खड़े होने से आवागमन दूभर हो जाता है। जब राहगीर इस बात का विरोध करते हैं, तो उन्हें विवाद का सामना करना पड़ता है।
इस संबंध में वार्ड पार्षद संगीता खगेश कावरे से भी शिकायत की गई थी, उन्होंने नियमित सफाई कराए जाने का हवाला दिया था। लेकिन वर्तमान में भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। नालियों का गंदा निस्तार का पानी सडक़ पर बहते देखा जा सकता है।

अंगद की तरह जमे चौपहिया वाहन

वार्डवासी और राहगीर नालियों से सडक़ पर आ रहे गंदे पानी और कीचड़ युक्त गंदगी से परेशान है। वहीं यहां टेंट और डेकोरेशन का काम करने वाले अपने वाहनों को बीच सडक़ में खड़ा कर रहे हैं। सकरी सडक़ में चौपहिया वाहन अंगद की तरह जमे रहने से राहगीरों को और भी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता रहा है। जब राहगीर इस बात का विरोध करते हैं तो उन्हें विवाद की स्थिति से गुजरना पड़ता है। वार्ड के जनप्रतिनिधि भी इस मामले में मौन साधे हुए हैं।

गंभीर हादसे की आशंका

वार्डवासियों का कहना है थ्क वार्ड की यह स्थिति कभी भी किसी गंभीर हादसे का कारण बन सकती है। इस ओर नगर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो कभी भी गंभीर हादसे से इंकार नहीं किया जा सकता। डेकोरेशन व्यवसायी द्वारा अपने गोडाउन के साथ रोड किनारे वाहनों को खड़ा कर देने से कभी बाइक या पैदल चलने वाले व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। वार्ड की सकरी गलियों में पिकअप वाहनों का रोजाना ही खड़े रहने से स्कूली बच्चों, राहगीरों एवं चालकों को खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है।
वर्सन
वार्ड में पक्की नाली का निर्माण टेंडर होने पर तुरंत चालू कर दिया जाएगा। हालांकि अभी मार्ग में गंदे पानी की जो समस्या है, उसका हमारे द्वारा त्वरित रूप से निराकरण किया जाएगा। वार्ड में बड़े वाहनों के खड़े रहने की समस्या का संज्ञान लेकर उसका भी हल निकाला जाएगा।
संगीता कावरे, पार्षद वार्ड 28 बालाघाट

Published on:

04 Dec 2025 11:15 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / हर शाम को तरणताल में तब्दील जो जाती हंै वार्ड की सडक़ें

