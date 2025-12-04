किसानों को 31 सौ रुपए धान का समर्थन मूल्य दिए जाने सदन में गूंजी आवाज

मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में वारासिवनी विधायक विवेक पटेल ने किसानों की मांग उठाई। सत्र में सभापति के समक्ष कहा की हमारे प्रदेश के किसान अपनी साल भर की आजीविका अपनी बच्चों की शिक्षा और बेटियों की शादियों के लिए राशि की व्यवस्था करता है। बेमौसम बारिश ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया है। बालाघाट जिले में सबसे अधिक धान का उत्पादन होता है। पहले कीट व्याधी फिर अतिवृष्टि से किसानों की फसल बर्बाद हो गई। लेकिन किसी भी किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। सभी किसानों को जल्द मुआवजा दिया जाए।

उन्होंने कहा की एक दिसंबर से धान खरीदी प्रारंभ हो गई है। सरकार ने चुनाव के पूर्व किसानों से वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही किसानों की धान को 31 सौ रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे। लेकिन किसानों की धान को 31 सौ रुपए प्रति क्विंटल नहीं खरीदा जा रहा है। किसानों की धान 2390 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जा रहा है।