किसानों को 31 सौ रुपए धान का समर्थन मूल्य दिए जाने सदन में गूंजी आवाज

वारासिवनी विधायक विवेक पटले ने उठाई आवाज
मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में वारासिवनी विधायक विवेक पटेल ने किसानों की मांग उठाई। सत्र में सभापति के समक्ष कहा की हमारे प्रदेश के किसान अपनी साल भर की आजीविका अपनी बच्चों की शिक्षा और बेटियों की शादियों के लिए राशि की व्यवस्था करता है। बेमौसम बारिश ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया है। बालाघाट जिले में सबसे अधिक धान का उत्पादन होता है। पहले कीट व्याधी फिर अतिवृष्टि से किसानों की फसल बर्बाद हो गई। लेकिन किसी भी किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। सभी किसानों को जल्द मुआवजा दिया जाए।
उन्होंने कहा की एक दिसंबर से धान खरीदी प्रारंभ हो गई है। सरकार ने चुनाव के पूर्व किसानों से वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही किसानों की धान को 31 सौ रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे। लेकिन किसानों की धान को 31 सौ रुपए प्रति क्विंटल नहीं खरीदा जा रहा है। किसानों की धान 2390 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जा रहा है।
सांसद भारती पारधी ने बुधवार को संसद के शीतकालीन सत्र के शून्यकाल में संसदीय क्षेत्र सिवनी के विश्व प्रसिद्ध जम्बो सीताफल को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान कराने की मांग उठाई। सांसद पारधी ने कहा कि सिवनी क्षेत्र का जम्बो सीताफल अपनी गुणवत्ता, स्वाद, आकार और विशिष्ट उत्पादन तकनीक के कारण राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतर राष्ट्रीय स्तर पर भी जाना जाता है। जीआई टैग मिलने से न केवल इसकी पहचान सुदृढ़ होगी, बल्कि किसानों की आय में वृद्धि होगी। उन्होंने सदन में कहा कि जम्बो सीताफल को जीआई टैग मिलने से किसानों को उचित मूल्य मिलेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्राप्त होगी। स्थानीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान मिलेगी और क्षेत्र के युवाओं एवं उद्यमियों के लिए नए अवसर सृजित होंगे। सांसद पारधी ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि जम्बो सीताफल के जीआई टैग की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कर क्षेत्र के किसानों को लाभांवित किया जाए।
