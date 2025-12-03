Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालाघाट

पीएम जनमन योजना से बदला बैगा समुदाय की सुमत्री बाई का जीवन

कच्चे घर से बना पक्के मकान, अब सम्मान, सुरक्षा और उम्मीदों का नया सफर

2 min read
Google source verification

बालाघाट

image

Mukesh Yadav

Dec 03, 2025

कच्चे घर से बना पक्के मकान, अब सम्मान, सुरक्षा और उम्मीदों का नया सफर

कच्चे घर से बना पक्के मकान, अब सम्मान, सुरक्षा और उम्मीदों का नया सफर

जिले के बैहर विकासखंड के ग्राम जत्ता की विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय की महिला सुमत्री बाई का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका है। पीएम जनमन योजना ने सुमत्री के सपनों को हकीकत में बदल दिया है। पहले वह मिट्टी और फूस से बने कच्चे घर में रहती थीं, जहां बरसात के दिनों में टपकती छत और टूटती दीवारें हमेशा चिंता का कारण बनी रहती थीं। लेकिन अब उसकी दुनिया बदल गई है। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत उन्हें सीमेंट कांक्रीट का पक्का मकान मिला है, जिसे देखकर गांव में उनका सम्मान बढ़ा है और उनके जीवन में सुरक्षा व स्थिरता की नई रोशनी आई है।
सुमत्री ने बताया कि पक्का मकान मिलने से वह बहुत खुश है। अब उसे बारिश की चिंता नहीं करनी होगी और न ही मेहमान आने पर किसी तरह की शर्मिंदगी का सामना करना होगा। छोटा ही सही पर पक्का घर अब उनके आत्म सम्मान की पहचान बन चुका है। वनोपज संग्रहण और मजदूरी करके परिवार चलाने वाली सुमत्री बाई ने कभी नहीं सोचा था कि उनका अपना मजबूत घर होगा, लेकिन सरकार की योजना ने उनका यह सपना पूरा कर दिया। साक्षर न होने के बावजूद सुमत्री बाई शिक्षा का महत्व बखूबी जानती हैं। वह अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए प्रेरित करती हैं, ताकि वे उससे बेहतर जीवन पा सकंे। सुमत्री बाई को अब गांव में ही मनरेगा में नियमित काम मिल जाता है। साथ ही उन्हें कई योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है।

प्रतिमाह मिल रही पेंशन

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन के तहत मासिक पेंशन, पोषण आहार योजना से हर माह 1000 रुपए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हर माह 35 किलो मुफ्त राशन, आयुष्मान कार्ड, जिससे 5 लाख तक का मुफ्त उपचार जैसी योजनाओं ने सुमत्री के जीवन की कठिनाइयों को कम किया है और भविष्य को सुरक्षित बनाया है। पीएम जनमन योजना ने केवल एक मकान नहीं दिया, बल्कि सुमत्री बाई के जीवन में सुरक्षा, सम्मान, आत्मविश्वास और भविष्य की नई उम्मीदें भर दी हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Dec 2025 02:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / पीएम जनमन योजना से बदला बैगा समुदाय की सुमत्री बाई का जीवन

बड़ी खबरें

View All

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

यातायात पुलिस ने कनकी में सीपीआर का दिया डेमो

यातायात पुलिस ने कनकी में सीपीआर का दिया डेमो
बालाघाट

कहां जंगलों से लगातार बरामद किया जा रहा डंप, नक्सलियों में हडक़ंप जिले में अंतिम सांसे गिन रहा नक्सलवाद पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने दी जानकारी मार्च 2026 तक उन्मूलन का लक्ष्य

कहां जंगलों से लगातार बरामद किया जा रहा डंप, नक्सलियों में हडक़ंप
बालाघाट

पहले दिन नहीं हो पाई समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी

पहले दिन नहीं हो पाई समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी
बालाघाट

जिला अस्पताल से फिर सामने आई महिला चिकित्सक की मनमानी- परिजनों ने मचाया हंगामा, महिला चिकित्सक पर लापरवाही के आरोप कहा प्रसूता को नहीं मिला उपचार, कार्रवाई की मांग

अधिक ब्लडिंग होने से गर्भ में थमी बच्चे की धडकऩ, हुई मौत
बालाघाट

ड्यूटी टाइम खत्म होने से डॉक्टर ने नहीं कराया प्रसव, गर्भ में ही थम गई बच्चे की धडकऩें, हुई मौत

Doctor in Balaghat did not perform delivery due to overtime
बालाघाट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.