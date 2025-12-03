15 दिनों में 18 नक्सलियों ने किया आत्म समर्पण

जिले में जारी नक्सल विरोधी अभियान एक बार फिर बड़ी सफलता के साथ आगे बढ़ा है। भारत सरकार के मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस दिशा में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में जिले में नक्सल विरोधी अभियान को और अधिक सुदृढ़ कर दिया गया है। लगातार चल रही संयुक्त कार्यवाहियों ने नक्सलियों की गतिविधियों पर प्रभावी रोक बनाई है और उनके संसाधनों को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसी का परिणाम है कि जिले में सक्रिय रहे करीब 18 नक्सलियों ने 15 दिनों में देश के विभिन्न स्थानों पर आत्म समर्पण किए हैं। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने मंगलवार को नक्सलवाद को जानकारी सांझा की।

उन्होंने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करते हुए हॉकफोर्स, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन, जिला पुलिस बल और बीडीडीएस टीम को बड़े पैमाने पर लगाया गया है। पिछले कई दिनों से विशेष बलों द्वारा जंगलों, पहाडिय़ों और दुर्गम इलाकों में लगातार गश्त एवं तलाशी अभियान किए जा रहे हंै। इन अभियानों में विशेष रूप से बीडीडीएस टीम और डॉग स्क्वॉड की सहायता ली जा रही है। ताकि नक्सलियों द्वारा छिपाए गए विस्फोटक, हथियार और तकनीकी उपकरणों की खोज सुनिश्चित की जा सके।