सडक़ दुर्घटना में घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देकर ऐसे बचाए जान

यातायात पुलिस ने कनकी में सीपीआर का दिया डेमो
यातायात जन जागरूकता सप्ताह के तहत सडक़ सुरक्षा को लेकर विभिन्न जागरूकता गतिविधियां की जा रही हैं। यातायात पुलिस द्वारा लोगों को दुर्घटना के समय अपनाए जाने वाले प्राथमिक उपायों तथा यातायात नियमों के पालन की अनिवार्यता के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यालय के समीप स्थित ग्राम कनकी में यातायात पुलिस ने एक व्यावहारिक प्रदर्शन आयोजित किया। इसमें सडक़ दुर्घटना के दौरान गंभीर चोट लगने की स्थिति में कैसे प्राथमिक उपचार देकर किसी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है, इसकी जानकारी दी गई। यदि दुर्घटना के समय किसी व्यक्ति की सांस रुक जाए या दिल का दौरा पड़ जाए, तो सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन शुरू करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पुलिस टीम ने एक व्यक्ति के माध्यम से सडक़ पर दुर्घटना जैसी स्थिति प्रस्तुत की।
यातायात थाना प्रभारी यीना रहांगडाले ने बताया किजिले में 26 नवंबर से 10 दिसंबर तक यातायात जन जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। अभियान के दौरान स्कूल, कॉलेज, प्रमुख बाजार और सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचकर लोगों को सडक़ सुरक्षा के नियमों की जानकारी दी जा रही है, ताकि दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। यातायात पुलिस द्वारा सीपीआर का डेमो प्रस्तुत किया गया।
डेमो में सीने पर दाब और मुंह से सांस देने की प्रक्रिया के क्रम को व्यावहारिक रूप से प्रदर्शित कर ग्रामीणों को जीवनरक्षक तकनीक का महत्व समझाया गया। यातायात थाना प्रभारी ने यह भी बताया की सिर्फ वाहन चलाना ही नहीं, बल्कि सुरक्षित तरीके से चलाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। दोपहिया वाहन चालक हेलमेट अवश्य पहनें। चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से लगाएं।
