Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालाघाट

सडक़ दुर्घटना में घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देकर ऐसे बचाए जान

यातायात पुलिस ने कनकी में सीपीआर का दिया डेमो

less than 1 minute read
Google source verification

बालाघाट

image

Mukesh Yadav

Dec 03, 2025

यातायात पुलिस ने कनकी में सीपीआर का दिया डेमो

यातायात पुलिस ने कनकी में सीपीआर का दिया डेमो

यातायात जन जागरूकता सप्ताह के तहत सडक़ सुरक्षा को लेकर विभिन्न जागरूकता गतिविधियां की जा रही हैं। यातायात पुलिस द्वारा लोगों को दुर्घटना के समय अपनाए जाने वाले प्राथमिक उपायों तथा यातायात नियमों के पालन की अनिवार्यता के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यालय के समीप स्थित ग्राम कनकी में यातायात पुलिस ने एक व्यावहारिक प्रदर्शन आयोजित किया। इसमें सडक़ दुर्घटना के दौरान गंभीर चोट लगने की स्थिति में कैसे प्राथमिक उपचार देकर किसी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है, इसकी जानकारी दी गई। यदि दुर्घटना के समय किसी व्यक्ति की सांस रुक जाए या दिल का दौरा पड़ जाए, तो सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन शुरू करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पुलिस टीम ने एक व्यक्ति के माध्यम से सडक़ पर दुर्घटना जैसी स्थिति प्रस्तुत की।

यातायात थाना प्रभारी यीना रहांगडाले ने बताया किजिले में 26 नवंबर से 10 दिसंबर तक यातायात जन जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। अभियान के दौरान स्कूल, कॉलेज, प्रमुख बाजार और सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचकर लोगों को सडक़ सुरक्षा के नियमों की जानकारी दी जा रही है, ताकि दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। यातायात पुलिस द्वारा सीपीआर का डेमो प्रस्तुत किया गया।
डेमो में सीने पर दाब और मुंह से सांस देने की प्रक्रिया के क्रम को व्यावहारिक रूप से प्रदर्शित कर ग्रामीणों को जीवनरक्षक तकनीक का महत्व समझाया गया। यातायात थाना प्रभारी ने यह भी बताया की सिर्फ वाहन चलाना ही नहीं, बल्कि सुरक्षित तरीके से चलाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। दोपहिया वाहन चालक हेलमेट अवश्य पहनें। चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से लगाएं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Dec 2025 01:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / सडक़ दुर्घटना में घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देकर ऐसे बचाए जान

बड़ी खबरें

View All

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कच्चे घर से बना पक्के मकान, अब सम्मान, सुरक्षा और उम्मीदों का नया सफर

कच्चे घर से बना पक्के मकान, अब सम्मान, सुरक्षा और उम्मीदों का नया सफर
बालाघाट

कहां जंगलों से लगातार बरामद किया जा रहा डंप, नक्सलियों में हडक़ंप जिले में अंतिम सांसे गिन रहा नक्सलवाद पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने दी जानकारी मार्च 2026 तक उन्मूलन का लक्ष्य

कहां जंगलों से लगातार बरामद किया जा रहा डंप, नक्सलियों में हडक़ंप
बालाघाट

पहले दिन नहीं हो पाई समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी

पहले दिन नहीं हो पाई समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी
बालाघाट

जिला अस्पताल से फिर सामने आई महिला चिकित्सक की मनमानी- परिजनों ने मचाया हंगामा, महिला चिकित्सक पर लापरवाही के आरोप कहा प्रसूता को नहीं मिला उपचार, कार्रवाई की मांग

अधिक ब्लडिंग होने से गर्भ में थमी बच्चे की धडकऩ, हुई मौत
बालाघाट

ड्यूटी टाइम खत्म होने से डॉक्टर ने नहीं कराया प्रसव, गर्भ में ही थम गई बच्चे की धडकऩें, हुई मौत

Doctor in Balaghat did not perform delivery due to overtime
बालाघाट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.