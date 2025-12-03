सडक़ दुर्घटना में घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देकर ऐसे बचाए जान

यातायात जन जागरूकता सप्ताह के तहत सडक़ सुरक्षा को लेकर विभिन्न जागरूकता गतिविधियां की जा रही हैं। यातायात पुलिस द्वारा लोगों को दुर्घटना के समय अपनाए जाने वाले प्राथमिक उपायों तथा यातायात नियमों के पालन की अनिवार्यता के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यालय के समीप स्थित ग्राम कनकी में यातायात पुलिस ने एक व्यावहारिक प्रदर्शन आयोजित किया। इसमें सडक़ दुर्घटना के दौरान गंभीर चोट लगने की स्थिति में कैसे प्राथमिक उपचार देकर किसी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है, इसकी जानकारी दी गई। यदि दुर्घटना के समय किसी व्यक्ति की सांस रुक जाए या दिल का दौरा पड़ जाए, तो सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन शुरू करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पुलिस टीम ने एक व्यक्ति के माध्यम से सडक़ पर दुर्घटना जैसी स्थिति प्रस्तुत की।