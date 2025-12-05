दुर्घटनाओं से भरा रहा साल 2025, घटित हुईं 537 सडक़ दुर्घटनाएं

साल 2025 की विदाई और नए साल के आगमन का काउंट डाउन शुरू हो गया है। अगले 26 दिनों बाद नया साल नई उम्मीदें लेकर आएगा। हम साल 2025 में पीछे मुडकऱ देखते हैं तो खासकर सडक़ दुर्घटनाओं के मामलों का ग्राफ बढ़ता नजर आता है। विभागीय आंकड़ों पर गौर करें पिछले वर्ष जनवरी से अब तक जिले में 537 सडक़ दुर्घटनाएं घटित हुई हैं। इनमें करीब 212 लोगों ने असमय ही अपनी जान गवाईं हैं। 558 व्यक्ति ऐस हैं जो दुर्घटनाओं में घायल हुए हैं। वर्ष 2024 की सडक़ दुर्घटनाओं से समीक्षा करें, तो सामने आता है कि 2024 में 531 सडक़ दुर्घटनाएं हुई। इनमें 193 व्यक्तियों की मौत हो चुके हैं। इस वर्ष आंकड़ा छह बढकऱ 537 हो गया है।

दुर्घटनाओं से भरे 2025 के बाद अब नया वर्ष शांति पूर्ण और राहत भरा होने की सभी को उम्मीदें है। जिला प्रशासन ने भी पिछले साल से सीख लेकर नया साल में दुर्घटनाओं का काम करने की योजना बनाई है। इस पर प्रयास भी शुरू कर दिए गए हैं।