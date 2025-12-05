16 साल की छात्रा का अश्लील वीडियो किया वायरल, आरोपियों के घर ढहाने पर अड़े लोग

Mandsaur- मध्यप्रदेश में एक स्कूली छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया गया। बेचारी किशोरी से लाखों रुपए वसूल लिए और इसके बाद भी वीडियो वायरल कर दिया। प्रदेश के मंदसौर जिले के शामगढ़ में यह वारदात हुई। आरोपियों रिहान अब्बासी और बाबू शाह ने यहां की एक नाबालिग को चाकू से डराकर उसका अश्लील वीडियो बनाया। मामला सामने आते ही लोग आक्रोशित हो उठे। शुक्रवार को शामगढ़ बंद के आव्हान पर पूरा शहर बंद है। आक्रोशित लोग थाने के सामने एकत्रित होकर आरोपियों के घरों को ढहाने की मांग कर रहे हैं। सुवासरा में गुस्साए लोग सड़क पर उतरे और चक्काजाम कर दिया। लोगों के गुस्से और तनाव को देखते हुए और पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इस बीच आरोपियों के घरों का पेयजल कनेक्शन काट दिया गया है और प्रशासनिक अधिकारी मकान तोड़ने की तैयारी में लग गए हैं।