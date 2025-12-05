16 साल की छात्रा का अश्लील वीडियो किया वायरल, आरोपियों के घर ढहाने पर अड़े लोग

Lakhs extorted by making pornographic video of 16-year-old student in Mandsaur
Mandsaur- मध्यप्रदेश में एक स्कूली छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया गया। बेचारी किशोरी से लाखों रुपए वसूल लिए और इसके बाद भी वीडियो वायरल कर दिया। प्रदेश के मंदसौर जिले के शामगढ़ में यह वारदात हुई। आरोपियों रिहान अब्बासी और बाबू शाह ने यहां की एक नाबालिग को चाकू से डराकर उसका अश्लील वीडियो बनाया। मामला सामने आते ही लोग आक्रोशित हो उठे। शुक्रवार को शामगढ़ बंद के आव्हान पर पूरा शहर बंद है। आक्रोशित लोग थाने के सामने एकत्रित होकर आरोपियों के घरों को ढहाने की मांग कर रहे हैं। सुवासरा में गुस्साए लोग सड़क पर उतरे और चक्काजाम कर दिया। लोगों के गुस्से और तनाव को देखते हुए और पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इस बीच आरोपियों के घरों का पेयजल कनेक्शन काट दिया गया है और प्रशासनिक अधिकारी मकान तोड़ने की तैयारी में लग गए हैं।
वीडियो वायरल होने से मामला सामने आया जिसके बाद गुरुवार रात को ही सैकड़ों लोग एकत्रित हो गए। लोगों ने शामगढ़ थाने का घेराव करते हुए आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की।
शुक्रवार सुबह हिंदू संगठन सक्रिय हो उठे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। आक्रोशित लोग आरोपियों के घर तोड़ने पर अड़े हैं। नगर परिषद सीएमओ सुरेश यादव से बातचीत के बाद प्रशासन ने नल कनेक्शन काट दिए गए हैं। आरोपियों के निवास की नपाई की जा रही है।
एएसपी हेमलता कुरील ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपियों रिहान और बाबू के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।
पीड़िता के मुताबिक आरोपी रिहान से उसका पुराना परिचय था। 6 नवंबर को उसने पीड़िता को चाकू से धमकाते हुए अश्लील वीडियो बनाया। इसे वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता और उसके परिवार से 5 लाख रुपए मांगे। परिवार ने 2 लाख रुपए दे भी दिए थे लेकिन आरोपियों ने गुरुवार को वीडियो वायरल कर दिए। इसके बाद पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई।
बड़ी खबरेंView All
मंदसौर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग