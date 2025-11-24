एमपी में किसानों ने निकाली प्याज की शवयात्रा, 1 से 10 रुपए मिल रहा दाम

मालवा-निमाड़ में प्याज का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। यहां पर किसानों की प्याज 1 से 10 रुपए किलो बिक रही है। जबकि किसानों की लागत 10-12 रुपए है। ऐसे में नाराज किसानों का कहना है लंबे समय से प्याज निर्यात पर 25%निर्यात शुल्क लगा हुआ। इस शुल्क के कारण भारतीय प्याज का दूसरे देशों में निर्यात नहीं हो पा रहा है।



किसानों ने ग्राम धमनार में शिव मंदिर से बैंड-बाजे के साथ शवयात्रा शुरु की और श्मशान घाट ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया। पहले किसानों ने प्याज को मुखाग्नि दी, फिर पंचतत्व में विलीन करने के बाद पंच लकड़ी दी।