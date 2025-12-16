Mandsaur में रेलवे स्टेशन की टिकट खिड़की पर विवाद, मास्टर ने कहा यात्री निभाए जिम्मेदारी

मंदसौर। रेलवे स्टेशन पर आए दिन टिकट खिड़की पर यात्रियों के साथ विवाद के मामले आ रहे है। टिकट देने वाले वाणिज्य विभाग के कर्मचारी यात्रियों से खुल्ले रुपए की मांग करते है। यह नहीं होने पर ऑनलाइन रुपए देकर टिकट लेने को कहते है। क्षेत्र में बड़ी संख्या में अंचल के यात्री आते है, खासकर वृद्ध यात्री ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं रखते है। यही विवाद का कारण है। मंगलवार शाम को इसी बात पर करीब 20 मिनट तक विवाद हुआ। मामले में ड्यूटी पर पदस्थ स्टेशन मास्टर सुरेश मीना ने बेतुका बयान देते हुए कहा यात्रियों की जिम्मेदारी है वे खुल्ले रुपए लेकर आए।