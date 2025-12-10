चलती बस से युवक को पकड़ा, झूठा केस कर वाहवाही लूटी, MP Police की करतूत से High Court भौचक्क

MP News: एक युवक को बस से पकड़कर ढाई किलो अफीम रखने का केस बनाने की करतूत उजागर हुई है। यह किया है मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ थाना पुलिस ने। हाईकोर्ट (High Court) में पेश मंदसौर एसपी विनोद कुमार मीणा ने स्वीकारा कि युवक को बस से जिन्होंने उठाया था, वो पुलिसकर्मी ही थे। टीआइ सहित 6 पुलिसकर्मियों व अन्य पर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है।