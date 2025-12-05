चाकू की नोंक पर लड़की का बनाया अश्लील वीडियो, 2 लाख रुपये लिए और कर दिया वायरल

नाबालिग लड़की का अश्लील वीडियो बनाने वाले दोनों आरोपियों पुलिस ने रात में दोनों आरोपी रिहान अब्बासी और बाबू शाह के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को घटना के विरोध में नगर बंद किया गया और सुबह बड़ी संख्या में सर्वसमाज के लोग थाने से करीब डेढ़ सौ मीटर दूर सब्जीमंडी चौराहा पर एकत्रित हुए और प्रमुख मार्ग जाम कर दिया। यहां पर आक्रोशित लोगों का कहना था कि दोनों आरोपियों का जुलूस निकाला जाए और दोनों आरोपियों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए।