चाकू की नोंक पर लड़की का बनाया अश्लील वीडियो, 2 लाख रुपये लिए और कर दिया वायरल

mp news: मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के शामगढ़ में 16 साल की नाबालिग लड़की का चाकू की नोंक पर अश्लील वीडियो बनाए जाने और फिर ब्लैकमेल कर दो लाख रुपये वसूलने के बाद वीडियो को वायरल किए जाने की घटना के बाद हंगामा मचा हुआ है। घटना से गुस्साए सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और बाजार बंद करा दिया। नाराज लोगों ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने, बुलडोजर की कार्रवाई करने और नगर में जुलूस निकालने की मांग की ।
नाबालिग लड़की का अश्लील वीडियो बनाने वाले दोनों आरोपियों पुलिस ने रात में दोनों आरोपी रिहान अब्बासी और बाबू शाह के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को घटना के विरोध में नगर बंद किया गया और सुबह बड़ी संख्या में सर्वसमाज के लोग थाने से करीब डेढ़ सौ मीटर दूर सब्जीमंडी चौराहा पर एकत्रित हुए और प्रमुख मार्ग जाम कर दिया। यहां पर आक्रोशित लोगों का कहना था कि दोनों आरोपियों का जुलूस निकाला जाए और दोनों आरोपियों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए।
शाम 7 बजे सर्व समाज की बैठक पोरवाल मांगलिक भवन में आयोजित की गई। जिसमें निर्णय लिया कि दोनों आरोपियों का जुलूस और दोनों आरोपियों के मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई जब तक नहीं होती तब तक अनिश्चितकाल के लिए शामगढ़ बंद रहेगा। जिसमें बाजार, कृषि उपज मंडी, स्कूल, कॉलेज पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। केवल इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेगी।
पुलिस ने बताया कि एक 16 वर्षीय नाबालिग का चाकू की नोंक पर आरोपी रिहान अब्बासी ने वीडियो बनाया। उसके बाद उसने वीडियो उसके दोस्त को दिखाया। आरोपियों ने पीड़िता को ब्लेकमैल कर पांच लाख रुपये मांगे। दो लाख रुपये आरोपियों ने लिए और इसके बाद वीडियो को वायरल कर दिया। पुलिस ने दोनों आरोपी रिहान और बाबू के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है।
