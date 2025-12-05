5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मंदसौर

चाकू की नोंक पर लड़की का बनाया अश्लील वीडियो, 2 लाख रुपये लिए और कर दिया वायरल

mp news: नाबालिग लड़की का अश्लील वीडियो बनाने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सैकड़ों लोग पहुंचे थाने...।

2 min read
Google source verification

मंदसौर

image

Shailendra Sharma

Dec 05, 2025

mandsaur

demo pic

mp news: मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के शामगढ़ में 16 साल की नाबालिग लड़की का चाकू की नोंक पर अश्लील वीडियो बनाए जाने और फिर ब्लैकमेल कर दो लाख रुपये वसूलने के बाद वीडियो को वायरल किए जाने की घटना के बाद हंगामा मचा हुआ है। घटना से गुस्साए सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और बाजार बंद करा दिया। नाराज लोगों ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने, बुलडोजर की कार्रवाई करने और नगर में जुलूस निकालने की मांग की ।

आरोपी गिरफ्तार, घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग

नाबालिग लड़की का अश्लील वीडियो बनाने वाले दोनों आरोपियों पुलिस ने रात में दोनों आरोपी रिहान अब्बासी और बाबू शाह के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को घटना के विरोध में नगर बंद किया गया और सुबह बड़ी संख्या में सर्वसमाज के लोग थाने से करीब डेढ़ सौ मीटर दूर सब्जीमंडी चौराहा पर एकत्रित हुए और प्रमुख मार्ग जाम कर दिया। यहां पर आक्रोशित लोगों का कहना था कि दोनों आरोपियों का जुलूस निकाला जाए और दोनों आरोपियों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए।

अनिश्चिकाल के लिए शामगढ़ बंद

शाम 7 बजे सर्व समाज की बैठक पोरवाल मांगलिक भवन में आयोजित की गई। जिसमें निर्णय लिया कि दोनों आरोपियों का जुलूस और दोनों आरोपियों के मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई जब तक नहीं होती तब तक अनिश्चितकाल के लिए शामगढ़ बंद रहेगा। जिसमें बाजार, कृषि उपज मंडी, स्कूल, कॉलेज पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। केवल इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेगी।

चाकू की नोंक पर बनाया अश्लील वीडियो

पुलिस ने बताया कि एक 16 वर्षीय नाबालिग का चाकू की नोंक पर आरोपी रिहान अब्बासी ने वीडियो बनाया। उसके बाद उसने वीडियो उसके दोस्त को दिखाया। आरोपियों ने पीड़िता को ब्लेकमैल कर पांच लाख रुपये मांगे। दो लाख रुपये आरोपियों ने लिए और इसके बाद वीडियो को वायरल कर दिया। पुलिस ने दोनों आरोपी रिहान और बाबू के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है।

ये भी पढ़ें

एमपी में सरकारी शिक्षक के पास मिले करोड़ों, आलीशान बंगला-चमचमाती कारें और…
सीधी
SIDHI EOW

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Dec 2025 10:18 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Mandsaur / चाकू की नोंक पर लड़की का बनाया अश्लील वीडियो, 2 लाख रुपये लिए और कर दिया वायरल

बड़ी खबरें

View All

मंदसौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

16 साल की छात्रा का अश्लील वीडियो किया वायरल, आरोपियों के घर ढहाने पर अड़े लोग

Lakhs extorted by making pornographic video of 16-year-old student in Mandsaur
मंदसौर

जब प्रेग्नेंट थी तब ‘SDM’ पति ने की मारपीट, महिला थाने में FIR दर्ज, पति बोला-‘मैं खुद प्रताड़ित…’

mp news
मंदसौर

एमपी में किसानों ने निकाली प्याज की शवयात्रा, 1 से 10 रुपए मिल रहा दाम

मंदसौर

6 महीने से ज़्यादा एक थाने में नहीं टिकेंगे टीआई !

SP Vinod Meena
मंदसौर

#Mandsaur SP का भ्रष्टाचार रोकने कड़ा निर्णय, अब इस तरह हर तीन माह में होंगे थानेदार के तबादले

Transfers in rajasthan
मंदसौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.