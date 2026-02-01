दिनदहाड़े भाजपा पार्षद की पत्नी की हत्या, मची सनसनी; बाइक सवारों ने दिया वारदात को अंजाम

एसपी विनोद मीना ने बताया कि रुबीना की हत्या धारदार हथियार से की है। हत्या रुबीना के सौतेले बेटे और शाहिद की अन्य पत्नी के बेटे साहिल ने उसके दोस्त के साथ मिलकर की है। साहिल और उसके दोस्त की तलाश की जा रही है। रुबीना और शाहिद की शादी पांच-छह माह पहले हुई थी। शादी के बाद से ही घर में विवाद चल रहा था। जिसके बाद रुबीना के लिए अलग से शाहिद ने अभिनंदन में किराए पर घर लिया था। मृतिका का चौथा पति शाहिद था। शाहिद की तीसरी पत्नी रुबीना थी।