एमपी में गुजराती भाई बेच रहे थे नकली घी, पुलिस की कार्रवाई में पकड़ाए

आरोपियों के द्वारा डालडा और सोयाबीन के तेल में केमिकल और आर्टिफिशियल देसी फ्रेगरेंस मिलाकर उसे पकाकर नकली घी तैयार किया जा रहा था। तभी पुलिस ने संयुक्त दबिश दी। जिसमें नकली घी बनाने में इस्तेमाल की जा रही सामग्री, सोयाबीन तेल, बर्तन और एक केमिकल भी जब्त किया। इसमें एक केमिकल का उपयोग किया जा रहा था। जो कि देशी घी जैसी महक देता है।