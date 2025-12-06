हिंदू किशोरी का वीडियो वायरल करनेवालों के टूटे पैर, घर भी ढहाए, विधायक के खिलाफ लगे हाय हाय के नारे

Mandsaur- एमपी के मंदसौर जिले के शामगढ़ में हालात अभी भी खराब हैं। यहां दो युवकों ने एक हिंदू किशोरी का अश्लील वीडियो बनाकर 2 लाख रुपए ऐंठे और इसके बाद भी उसे वायरल कर दिया। मामले में आरोपियों रेहान और बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस हिरासत में दोनों आरोपियों के पैर टूटे दिखे, वे लंगड़ाते हुए नजर आए। शनिवार को दोनों आरोपियों के घरों के अवैध हिस्सों को ढहा दिया गया। हालांकि इससे भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि गिरोह बनाकर बच्चियों से ब्लैकमेलिंग की जा रही है। लोगों ने पुलिस को गिरोह के अन्य बदमाशों को पकड़ने के लिए रविवार 12 बजे तक का वक्त दिया है। इधर स्थानीय विधायक को भी भारी विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने उन्हें देखते ही हाय हाय के नारे लगाने शुरु कर दिए। शहर में बढ़ते तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। मुस्लिम समाज ने भी आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की है।