मंदसौर

हिंदू किशोरी का वीडियो वायरल करनेवालों के टूटे पैर, घर भी ढहाए, विधायक के खिलाफ लगे हाय हाय के नारे

Mandsaur- शामगढ में रविवार को भी बंद का आव्हान, विधायक का किया विरोध

2 min read
मंदसौर

image

deepak deewan

Dec 06, 2025

Houses of those who made the video viral demolished in Shamgarh

शामगढ में वीडियो वायरल करनेवालों के घर ढहाए

Mandsaur- एमपी के मंदसौर जिले के शामगढ़ में हालात अभी भी खराब हैं। यहां दो युवकों ने एक हिंदू किशोरी का अश्लील वीडियो बनाकर 2 लाख रुपए ऐंठे और इसके बाद भी उसे वायरल कर दिया। मामले में आरोपियों रेहान और बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस हिरासत में दोनों आरोपियों के पैर टूटे दिखे, वे लंगड़ाते हुए नजर आए। शनिवार को दोनों आरोपियों के घरों के अवैध हिस्सों को ढहा दिया गया। हालांकि इससे भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि गिरोह बनाकर बच्चियों से ब्लैकमेलिंग की जा रही है। लोगों ने पुलिस को गिरोह के अन्य बदमाशों को पकड़ने के लिए रविवार 12 बजे तक का वक्त दिया है। इधर स्थानीय विधायक को भी भारी विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने उन्हें देखते ही हाय हाय के नारे लगाने शुरु कर दिए। शहर में बढ़ते तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। मुस्लिम समाज ने भी आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की है।

घरों के अवैध हिस्से ढहाए

किशोरी के अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोपियों रेहान और बाबू को कोर्ट में पेश किया गया। यहां से दोनों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। इससे पहले प्रदर्शनकारियों के सामने आरोपी रेहान और बाबू के घरों के अवैध हिस्से ढहाए गए।

प्रदर्शनकारी इससे संतुष्ट नहीं हुए। लोगों ने कहा घरों के आगे के हिस्से ही तोड़े, पूरा मकान नहीं ढहाया। बजरंग दल सहित अन्य संगठनों ने पुलिस अधिकारियों को कुछ और आरोपियों के नाम दिए। रविवार को दोपहर 12 बजे तक सभी को गिरफ्तार करने की मांग की।

'हाय हाय' के नारे

सुवासरा विधायक हरदीप सिंह डंग भी प्रदर्शनस्थल पर पहुंचे। उन्हें देखते ही लोगों ने 'हाय हाय' के नारे लगाने शुरु कर दिए। विधायक हरदीप सिंह विरोध के बावजूद लोगों के बीच धरना देकर बैठ गए। उन्होंने भी आरोपियों के घर तोड़ने की बात कही। शामगढ़ के मुस्लिम समाज ने भी आरोपियों को सजा देने की मांग की। इसके लिए समाज का प्रतिनिधिमंडल एसपी विनोद कुमार मीना से मिलने पहुंचा।

जिस परिवार में बेटी ब्याही, बेटे के लिए वहीं से बहू भी ला रहे सीएम मोहन यादव
भोपाल
CM Dr. Mohan Yadav's son will get married in Ujjain

मंदसौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

चाकू की नोंक पर लड़की का बनाया अश्लील वीडियो, 2 लाख रुपये लिए और कर दिया वायरल

mandsaur
मंदसौर

16 साल की छात्रा का अश्लील वीडियो किया वायरल, आरोपियों के घर ढहाने पर अड़े लोग

Lakhs extorted by making pornographic video of 16-year-old student in Mandsaur
मंदसौर

जब प्रेग्नेंट थी तब ‘SDM’ पति ने की मारपीट, महिला थाने में FIR दर्ज, पति बोला-‘मैं खुद प्रताड़ित…’

mp news
मंदसौर

एमपी में किसानों ने निकाली प्याज की शवयात्रा, 1 से 10 रुपए मिल रहा दाम

मंदसौर

6 महीने से ज़्यादा एक थाने में नहीं टिकेंगे टीआई !

SP Vinod Meena
मंदसौर
