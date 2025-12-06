हिंदू किशोरी का वीडियो वायरल करनेवालों के टूटे पैर, घर भी ढहाए, विधायक के खिलाफ लगे हाय हाय के नारे

शामगढ में वीडियो वायरल करनेवालों के घर ढहाए
Mandsaur- एमपी के मंदसौर जिले के शामगढ़ में हालात अभी भी खराब हैं। यहां दो युवकों ने एक हिंदू किशोरी का अश्लील वीडियो बनाकर 2 लाख रुपए ऐंठे और इसके बाद भी उसे वायरल कर दिया। मामले में आरोपियों रेहान और बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस हिरासत में दोनों आरोपियों के पैर टूटे दिखे, वे लंगड़ाते हुए नजर आए। शनिवार को दोनों आरोपियों के घरों के अवैध हिस्सों को ढहा दिया गया। हालांकि इससे भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि गिरोह बनाकर बच्चियों से ब्लैकमेलिंग की जा रही है। लोगों ने पुलिस को गिरोह के अन्य बदमाशों को पकड़ने के लिए रविवार 12 बजे तक का वक्त दिया है। इधर स्थानीय विधायक को भी भारी विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने उन्हें देखते ही हाय हाय के नारे लगाने शुरु कर दिए। शहर में बढ़ते तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। मुस्लिम समाज ने भी आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की है।
किशोरी के अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोपियों रेहान और बाबू को कोर्ट में पेश किया गया। यहां से दोनों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। इससे पहले प्रदर्शनकारियों के सामने आरोपी रेहान और बाबू के घरों के अवैध हिस्से ढहाए गए।
प्रदर्शनकारी इससे संतुष्ट नहीं हुए। लोगों ने कहा घरों के आगे के हिस्से ही तोड़े, पूरा मकान नहीं ढहाया। बजरंग दल सहित अन्य संगठनों ने पुलिस अधिकारियों को कुछ और आरोपियों के नाम दिए। रविवार को दोपहर 12 बजे तक सभी को गिरफ्तार करने की मांग की।
सुवासरा विधायक हरदीप सिंह डंग भी प्रदर्शनस्थल पर पहुंचे। उन्हें देखते ही लोगों ने 'हाय हाय' के नारे लगाने शुरु कर दिए। विधायक हरदीप सिंह विरोध के बावजूद लोगों के बीच धरना देकर बैठ गए। उन्होंने भी आरोपियों के घर तोड़ने की बात कही। शामगढ़ के मुस्लिम समाज ने भी आरोपियों को सजा देने की मांग की। इसके लिए समाज का प्रतिनिधिमंडल एसपी विनोद कुमार मीना से मिलने पहुंचा।
