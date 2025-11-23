6 महीने से ज़्यादा एक थाने में नहीं टिकेंगे टीआई !

मंदसौर एसपी विनोद मीना यदि जिले में यह रोस्टर सिस्टम लागू करते हैं तो मंदसौर प्रदेश का पहला जिला होगा जहां यह सिस्टम लागू होगा। इस सिस्टम के लागू होने के बाद जहां एक ओर अच्छा काम न करने वाले टीआई का थाना तीन महीने में बदल दिया जाएगा, वहीं अच्छा काम करने वाले टीआई थाने में लंबे समय तक काम कर पाएंगे। जिले में रोस्टर सिस्टम से और भी कई फायदे होंगे। इस सिस्टम के कारण थाना प्रभारियों के बीच अपने-अपने थाना क्षेत्र में बेहतर काम करने की प्रतिस्पर्धा होगी। संभावना ये भी है कि इस सिस्टम से राजनीतिक हस्तक्षेप भी कम होगा और पुलिस विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियानों में और बेहतर परिणाम आएंगे। एसपी विनोद मीना का कहना है कि रोस्टर सिस्टम अच्छा सिस्टम है। इस पर विचार किया जा रहा है। इसके फायदे और नुकसान के आंकलन के बाद इस पर बेहतर तरीके से काम किया जाएगा।