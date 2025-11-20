बीवी से ड्राइवर का हंसी मजाक करना मालिक को नहीं था पसंद फिर…

पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि 33 साल का दीपचंद साहू एक शिक्षिका की कार चलाता था। कैंट थाना क्षेत्र में ड्राइवर दीपचंद साहू की 17 नवंबर की शाम करीब 5.30 बजे बाइक से आए अज्ञात बदमाशों ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मामले की तफ्तीश की और पूरी वारदात का खुलासा हो गया। दीपचंद की हत्या का मास्टरमाइंड उस शिक्षिका का पति ही निकला है जिसकी कार दीपचंद चलाता था। हत्या की वजह दीपचंद का शिक्षिका से हंसी मजाक करना है जो कि उसके पति को पसंद नहीं थी । कुल 8 आरोपियों को पुलिस ने हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है जिनमें से तीन 12वीं के छात्र हैं।