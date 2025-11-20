Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

बीवी से ड्राइवर का हंसी मजाक करना मालिक को नहीं था पसंद फिर…

mp news: शिक्षिका का पति ही निकला ड्राइवर की हत्या का मास्टरमाइंड, 1 लाख में सुपारी देकर कराया मर्डर...।

2 min read
Google source verification

सागर

image

Shailendra Sharma

Nov 20, 2025

SAGAR

driver was joking with wife husband gave contract to kill Rs 1 lakh (demo pic)

mp news: मध्यप्रदेश के सागर में बीते दिनों हुई शिक्षिका के ड्राइवर की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने ड्राइवर की हत्या में शामिल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चौंका देने वाला खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर की हत्या उसके ही मालिक यानी शिक्षिका के पति ने करवाई थी। इसके लिए शिक्षिका के पति ने 1 लाख रूपये में अपने साले व अन्य युवकों को हत्या की सुपारी दी थी। बता दें कि जिस दिन ड्राइवर की हत्या की गई थी उसके दूसरे दिन ही उसकी गोद भराई होने वाली थी।

बीवी से हंसी मजाक करना नहीं था पसंद

पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि 33 साल का दीपचंद साहू एक शिक्षिका की कार चलाता था। कैंट थाना क्षेत्र में ड्राइवर दीपचंद साहू की 17 नवंबर की शाम करीब 5.30 बजे बाइक से आए अज्ञात बदमाशों ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मामले की तफ्तीश की और पूरी वारदात का खुलासा हो गया। दीपचंद की हत्या का मास्टरमाइंड उस शिक्षिका का पति ही निकला है जिसकी कार दीपचंद चलाता था। हत्या की वजह दीपचंद का शिक्षिका से हंसी मजाक करना है जो कि उसके पति को पसंद नहीं थी । कुल 8 आरोपियों को पुलिस ने हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है जिनमें से तीन 12वीं के छात्र हैं।

1 लाख में दी हत्या की सुपारी

पुलिस के मुताबिक शिक्षिका के पति अनिल को ड्राइवर दीपचंद का पत्नी के साथ हंसी मजाक करना पसंद नहीं था वो इस कारण पत्नी के चरित्र पर संदेह करने लगा था। इसलिए उसने कर्रापुर के रहने वाले अपने साले के साथ मिलकर ड्राइवर दीपचंद की हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम देने के लिए कर्रापुर, करीला और भाग्योदय के नई उम्र के लड़कों को चुना। दीपचंद की हत्या की सुपारी अनिल ने एक लाख रूपये में आरोपियों को दी जिसमें से 20 हजार रूपये एडवांस के तौर पर सुरेन्द्र नाम के आरोपी को दिए गए और बाकी रकम काम होने के बाद दिया जाना तय किया।

अगले दिन थी गोद भराई

17 नवंबर को जब ड्राइवर दीपचंद कार का काम कराने के लिए सर्विस सेंटर गया था तभी आरोपियों ने चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी थी। वारदात के एक दिन बाद ही गोविंद की गोद भराई थी और 4 दिसंबर को उसकी शादी होने वाली थी। दीपचंद की शादी के कार्ड भी छप चुके थे और परिवार में खुशियों का माहौल था। जो दीपचंद की हत्या से मातम में तब्दील हो गया। पुलिस ने वारदात में शामिल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जिनमें से दो नाबालिग हैं।

ये भी पढ़ें

एक्सीडेंट के बाद SI पर टूट पड़ी भीड़, जमकर पीटा, देखें वीडियो
खंडवा
khandwa news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Nov 2025 08:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / बीवी से ड्राइवर का हंसी मजाक करना मालिक को नहीं था पसंद फिर…

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पुलिस ने वैन से सागर लाई जा रही 94 लीटर अवैध शराब पकड़ी, तीन आरोपी गिरफ्तार

सागर

सागर के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में चिंगारी से भड़की आग, दस्तावेज जलकर खाक

सागर

कैंट हत्याकांड: सीसीटीवी फुटेज में दिखे तीनों हत्यारों के चेहरे, 6 नाबालिग समेत 8 संदेहियों को पुलिस ने उठाया

Crime (File Photo)
सागर

बम्हौरी तिराहा पर पकड़ी गईं 15 साल पुरानी दो बसों का पंजीयन निरस्त

सागर

बिजली गुल होने से बंद कैमरों का चोरों ने उठाया फायदा, बैंक के सामने से ले गए कर्मचारी की बाइक

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.