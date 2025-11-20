Patrika LogoSwitch to English

खंडवा

एक्सीडेंट के बाद SI पर टूट पड़ी भीड़, जमकर पीटा, देखें वीडियो

MP News: मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में एसआई के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

खंडवा

image

Himanshu Singh

Nov 20, 2025

khandwa news

MP News: मध्यप्रदेश के खंडवा जिले के नर्मदानगर थाने में पदस्थ एसआई के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। यहां पर एसआई की कार से भिडंत में तीन लोग घायल हो गए। उसी दौरान गुस्साए लोगों ने एसआई को पीट दिया। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

दरअसल, बुधवार की दोपहर करीब तीन बजे कालमुखी रोड स्थित भैरुखेड़ा के पास हुई। हादसा उस वक्त हुआ जब एसआई अपनी कार (एमपी-12-जेडएच 2103) से गुजर रहे थे। अचानक सड़क पर मवेशी आ जाने से उन्होंने वाहन मोड़ा, जिससे सामने से आ रही बाइक से टक्कर हो गई। दुर्घटना में बाइक सवार सतीश पिता सखाराम, प्रकाश पिता छीत्तर, गजानंद और एक बच्चा घायल हो गए। तीनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

हादसे के बाद एसआई नरगावे घायलों को उठाने में मदद कर रहे थे, तभी दो युवक वहां पहुंचे और आरोप लगाते हुए कहने लगे कैसी गाड़ी चलाता है। देखते ही देखते एक युवक ने एसआई को थप्पड़ मार दिया और उसके बाद दो अन्य लोग भी मारपीट में शामिल हो गए। इस दौरान मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

मूंदी एसडीओपी मनोहर गवली ने बताया कि कार-बाइक भिड़ंत में दोनों पक्षों को चोटें आई हैं। यह धनगांव थाना क्षेत्र का मामला है। अब तक किसी भी पक्ष ने थाने में शिकायत नहीं की है।

mp news

Published on:

20 Nov 2025 05:18 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / एक्सीडेंट के बाद SI पर टूट पड़ी भीड़, जमकर पीटा, देखें वीडियो

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

