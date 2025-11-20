एक्सीडेंट के बाद SI पर टूट पड़ी भीड़, जमकर पीटा, देखें वीडियो

MP News: मध्यप्रदेश के खंडवा जिले के नर्मदानगर थाने में पदस्थ एसआई के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। यहां पर एसआई की कार से भिडंत में तीन लोग घायल हो गए। उसी दौरान गुस्साए लोगों ने एसआई को पीट दिया। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
दरअसल, बुधवार की दोपहर करीब तीन बजे कालमुखी रोड स्थित भैरुखेड़ा के पास हुई। हादसा उस वक्त हुआ जब एसआई अपनी कार (एमपी-12-जेडएच 2103) से गुजर रहे थे। अचानक सड़क पर मवेशी आ जाने से उन्होंने वाहन मोड़ा, जिससे सामने से आ रही बाइक से टक्कर हो गई। दुर्घटना में बाइक सवार सतीश पिता सखाराम, प्रकाश पिता छीत्तर, गजानंद और एक बच्चा घायल हो गए। तीनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है।
हादसे के बाद एसआई नरगावे घायलों को उठाने में मदद कर रहे थे, तभी दो युवक वहां पहुंचे और आरोप लगाते हुए कहने लगे कैसी गाड़ी चलाता है। देखते ही देखते एक युवक ने एसआई को थप्पड़ मार दिया और उसके बाद दो अन्य लोग भी मारपीट में शामिल हो गए। इस दौरान मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
मूंदी एसडीओपी मनोहर गवली ने बताया कि कार-बाइक भिड़ंत में दोनों पक्षों को चोटें आई हैं। यह धनगांव थाना क्षेत्र का मामला है। अब तक किसी भी पक्ष ने थाने में शिकायत नहीं की है।
